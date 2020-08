Covid-19 y sentido común

el caótico, por anárquico, comportamiento del covid 19, huidizo incluso para el seguimiento de los más prestigiosos epidemiólogos, evidencia los sucesivos palos de ciego que tanto desde las instancias sanitarias como, sobre todo, políticas, se producen cada día con el bienintencionado propósito de contener la pandemia. O eso dicen.

Esa misma circunstancia de imprevisibilidad, de mutación incontrolada, donde por no saber ni siquiera se dan por irrefutables los principales canales de contagio, llevaría a concluir, en elemental razonamiento, la necesidad de confiar cuantas decisiones tienen que ver con la pandemia a los más enterados, a quienes son capaces de intuir antes que nadie futuros comportamientos del mutante virus y, en consecuencia, la mejor forma de atajarlo. Lejos de eso, y en una de las muchas sinrazones que adornan al Gobierno que nos hemos dado, las decisiones se toman en ausencia de los prometidos expertos –tarde y mal supimos al fin de su inexistencia-, fiadas a las circunstancias del momento que casi siempre tienen que ver con la contingencia logística –caso de las mascarillas–, cuando no propagandística –la pretendida nueva normalidad-, antes que con planteamientos sanitarios. No extraña, en consecuencia, que la propia organización colegial que agrupa a los médicos españoles y con ella otro medio centenar de instituciones científicas y académicas sigan reclamando tanto una evaluación independiente de la gestión de la pandemia hasta el momento como, sobre todo, la creación de un comité de expertos nacional que asesore a Gobierno y autonomías, el establecimiento de un liderazgo claro desde el Gobierno frente al problema y el necesario equipamiento humano para no volver a la dramática situación de mediados de marzo.

En ese ciego deambular por la cacharrería del improvisado oportunismo, el Gobierno ha hecho dejación de sus funciones a favor de unas autonomías que repiten, multiplicándolos, los mismos defectos de los condicionantes económicos, de la conveniencia política de no generar alarmas, la censura de datos y las ocurrencias sobre el comportamiento ciudadano tantas veces en contra de lo que apuntan los más acreditados epidemiólogos. El resultado de tanta improvisación comienza a aflorar en forma de nuevas limitaciones de los derechos ciudadanos, de protestas de alcaldes y autonomías para hacer frente a una vigilancia que en tantas ocasiones voluntariamente omitieron por las aludidas razones acomodaticias.

Es más, ante lo irrefrenable de los rebrotes, comienzan ya las alarmas autonómicas ante la incierta perspectiva con que se presenta septiembre. Todo ello, desde esas competencias delegadas que, sin embargo, carecen de fuerza jurídica que las avale. Es decir, seguimos en el mismo terreno movedizo de la improvisación y el parche tras la herida sin que se intuya una mínima y coherente política de prevención que, aún en sus titubeos, sí se adivina detrás del comportamiento de otros países. Por cierto que con el favorable resultado de unos mejores datos sanitarios.

Para completar el círculo de las calamidades, la repetición del mantra de la nueva normalidad llevó a la ciudadanía a bajar una preventiva guardia que –por miedo antes que por convicción– mantuvo en la etapa del confinamiento. Razón de más para no demorar ni un solo segundo lo que los expertos reclaman y dicta el sentido común.