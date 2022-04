Crónica de muertes no oficiadas y de otros naufragios

“El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros”. Aunque lo ideal sería no tener nunca que recurrir a un escritor de obituarios para que describa tu propia muerte, ya de sentirnos obligados a pasar por este inevitable trance de la vida, tampoco estaría mal que el autor fuese un tal Gabriel García Márquez. El mío ya no va a poder ser por una simple cuestión biológica, lograr sobrevivir –en lo único que podría sobrevivirle, el tiempo de estancia en este siglo XXI al que él ya llegó un poco tarde– al maestro de la crónica y premio Nobel colombiano. Ya sé que siempre podría pedirle que compusiese mi necrológica desde el más allá, una vez estemos juntos en él, dondequiera que se encuentre ese lugar inexacto, pues cosas más difíciles hizo cuando habitaba la república del realismo mágico que lo acogió en este mundo, como escribir Cien años de Soledad, El amor en los tiempos del cólera y completar, en definitiva, una obra tan majestuosa como única.

Conozco bien mi destino –o al menos lo intuyo– y sé perfectamente que a estas alturas de mi vida no me quedará otro remedio que resignarme a ser el coronel que no tiene quien le escriba... ni el obituario. Y ni siquiera eso, pues en las múltiples batallas que llevo disputado a lo largo de toda mi existencia nunca nadie vio en mí –y cómo me alegré de ello– los méritos suficientes para otorgarme unos galones que me salvarían de ser lo que realmente soy, un soldado raso, a mucha honra, pues desnudo vine al mundo y así me marcharé de él, como todos, dicho sea de paso, por muchas lisonjas que algunos crean haber recibido en su efímero paso por este valle de halcones y dinosaurios. Mi destino no es el de Santiago Nasar, cuya muerte Gabo trasladó maravillosamente al paraíso de las letras, pero bien mirado, qué concho, tampoco es que el destino que le esperó a Santiago Nasar fuese precisamente para envidiar.

Por el momento, estamos vivos y es posible que hasta escribiendo obituarios adelantados para la industria preventiva del periodismo. Echaré de menos que García Márquez no redacte el mío, pero qué quieren que les diga, si para ese privilegio es necesario antes morir, casi mejor me leo El otoño del patriarca. O Relato de un náufrago, que es lo que algunos piensan que soy y, ciertamente, con los últimos datos de mi biografía en la mano, es posible que carezca de argumentos sólidos para rebatirles tal consideración. Tampoco está tan mal, al fin y al cabo, un náufrago es una persona que siempre conservará un halo romántico zurcido a su deambular por esta tierra –y por sus aguas, sobre todo las menores–, alguien merecedor de una breve necrológica siquiera a pie de página del más humilde de los periódicos, mientras estos existan, aún sabiendo que salir en sus espacios dedicados a los obituarios, en paralelo al creciente deseo de inmortalidad, es algo cada día más difícil. En Mis entierros de gente importante, la periodista Amelia Castilla da buena cuenta de la creciente importancia que este género va adquiriendo en los medios. Los muertos no darán para forrarse, pero qué activos son en la creación de empleo.

Yo tampoco figuro en esa joya de la literatura fúnebre porque todavía estoy aquí, vivito y coleando, que es la misma razón por la que García Márquez no pudo hacerme en vida un Santiago Nasar, vaya por Dios y por todos los difuntos. Si quiero un obituario, me temo que tendré que ir preparándomelo yo mismo. Como alguna experiencia tengo, tal vez no quedase mal del todo. Un primer intento podría ser este: “El día en que se iba a morir, a Xosé Ramón R. Iglesias ya lo habían dado por muerto en numerosas ocasiones. Primero en el Bachillerato, cuando se le atragantó la asignatura de Gimnasia, cuyas clases se saltaba por pura lógica cartesiana: el instituto carecía de gimnasio. Después, en la universidad, donde sus doctores pensaban, pobres incautos, que era imposible aprobar sus asignaturas sin tragarse sus infumables lecciones diarias. Y, por último, en el periodismo, refugio de los últimos profesionales románticos, hombres y mujeres que por amor a su oficio resisten todo tipo de naufragios”.

Lo que distingue a los seres y las cosas que nunca poblarán los obituarios es, precisamente, su digna y titánica lucha por agarrarse a la vida. Ya sean personas, oficios, empresas o causas perdidas. En ello estamos. Y, cuando me muera, que sea en un día de lluvia fina en que me levante temprano, lea a Manuel Antonio o a Gerardo Diego y me adentre despacio y sereno en la laguna Estigia. Sin rencores. Como Silvio Rodríguez, “Caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví”. Resistiendo.