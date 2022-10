Cruceiros argentinos

Mi abuelo hablaba sobre Galicia la mayor parte del día (y de la noche). La enorme mayoría eran historias mitológicas que superaban la capacidad de entendimiento de un niño: santos milagros, doncellas ciervas, peregrinos mágicos, sombras en la Catedral de Santiago, heroínas enamoradas e inframundos de leyenda habitaban en mi mente y se me hacía imposibles de diferenciar entre lo real y lo imaginario. Me fascinaba con las hazañas escuchadas pero algunas parecían demasiado increíbles como para ser verdad. Y además me generaba cierta desconfianza que todas las crónicas fantásticas sucedieran en su tierra, como si fuera un mundo paralelo lleno de aventuras únicas.

Pero lo que contaba Don Alfredo Horacio no podía ser mentira de ninguna manera y no me quedaba otra opción que “adaptar” esos relatos para verlos como reales desde la inocencia. Por ejemplo, nunca terminaba de entender si el Pedrón era un Pedro grande o alguien pidiendo perdón, pero estaba seguro que se ubicaba en Padrón, un pueblo cerca de Catoira. También solía confundirme con el concepto de hórreo. Seamos honestos: ¿cómo le explicás a un nene que jamás vió uno lo que es un hórreo? Y mirá, es como una habitación pequeña, construida sobre pilares, pero donde no vive gente sino que es para guardar granos. Pero cuando veía una foto, entendía menos. ¡En Galicia había mini casas que flotaban en el aire!

Entre tantas historias, alguna vez habló sobre un cruceiro en la Illa do Rato, justo frente a las Torres de Oeste. Esta era fácil: isla, agua, crucero... ¡Perfecto! El río Ulla seguramente estaría lleno de esos cruceros que navegaban desbordados de turistas, como en el Mar Mediterráneo o el Caribe. Cuando le pregunté si había muchos, respondió “por todos lados, te diría que casi hay uno en cada esquina”. Y como los océanos no tienen esquinas, otra duda sobre las maravillas gallegas quedó atrapada dentro de mi. Años más tarde, cuando Don Alfredo ya sentía morriña desde el cielo, pude visitar el ara romana de Padrón, ver y conocer en persona el funcionamiento de los hórreos y convertirme en fanático de los cruceiros.

Como bien se sabe, el culto a las piedras se profesa desde tiempos inmemoriales. Sin intentar hacer una valoración histórica (que sería tan extensa como interesante), podríamos considerar a los cruceiros como los elementos culturales y religiosos más importantes de Galicia, una expresión de devoción popular del cristianismo donde se encuentra el origen y se transmite la presencia de Dios en todos los Caminos. Por simple definición es una cruz ubicada sobre una columna de piedra siempre al aire libre y según la doctrina, son monumentos para hacer presentes al cristianismo en las rutas. Y a la luz de nuestros ojos, verdaderas obras de arte, más allá de su antigüedad o estilo.

Aunque años después me enteré que no solo pueden encontrarse en estas tierras sino también en Cantabría, Castilla y León y varios en Portugal, forman parte casi en su totalidad del paradisiaco e inolvidable paisaje gallego. Principalmente labras y esculpidos en granito, se encuentran ubicados en cruces de caminos o en la proximidad de catedrales, iglesias, ermitas y cementerios. Entre los más antiguos que se conservan podemos encontrar algunos del siglo XIV, aunque su proliferación está íntimamente relacionada con la celebración por parte de la Iglesia del Concilio de Trento (1545-1563), cuando se revalorizó el rol de la imagen religiosa, especialmente en zonas de peregrinaje hacia las reliquias del Apóstol.

Alguien me dijo, ya no recuerdo quien, que existen más de 12.000 cruceiros en el espacio gallego: sería importante que un experto me lo confirmara para organizarme y viajar a conocerlos a todos. Mientras tanto, una gran curiosidad había cruzado conmigo el océano; ¿cuántos cruceiros hay en Argentina? Conocía, como la mayoría de los que sabemos que existen estas maravillas, el más grande e icónico. Este se encuentra en pleno centro porteño, al frente de la iglesia de San Ignacio de Loyola y fue inaugurado en septiembre de 2018. A pocos metros de la Plaza de Mayo, el Cabildo, la Casa de Gobierno y la Catedral Metropolitana, con más de dos toneladas de peso y cinco metros de altura, el monumental cruceiro fue financiado por instituciones españolas y argentinas “sin otro interés que verlo convertido en realidad y permitir a Galicia seguir estando un poco más cerca de los suyos en Buenos Aires”

La idea de este cruceiro porteño nació en 2015 con el objetivo de abrir una vía desde la Antártida a Santiago de Compostela, centrado en dos puntos clave: Ushuaia y Buenos Aires. La elección de la iglesia de San Ignacio de Loyola surgió porque es la que acoge cada año la celebración del Día de Santiago en Buenos Aires, además de por contar con un retablo dedicado al Apóstol y porque fue en ella donde se celebró el acto de acogida y bendición a los primeros peregrinos y peregrinas del Camino Antártico. Dicho cruceiro desde su inauguración marca una de las etapas centrales esta ruta Jacobea Antártica, que parte de la ciudad austral de Ushuaia para finalizar en Compostela y actualmente también es parada de referencia en el Camino Argentino de Santiago, un recorrido de 26,75 kilómetros en el corazón de la ciudad con el ánimo de intensificar y promover la peregrinación del Camino Inglés a Santiago partiendo desde La Coruña, validando a los peregrinos los kilómetros que realizaron en sus países de origen. Y desde hace pocos meses, hay otro algo más pequeño en el Parque Lezama del barrio de la Boca.

Del monumento “hermano” al de Loyola que se encuentra en Ushuaia no abunda información; ha sido inaugurado en diciembre de 1996, fue construido en granito de Galicia y como el de Buenos Aires, mide cinco metros y pesa dos mil kilos. Fue creado por la Escola de Canteiros de Pontevedra, donado por el Centro Galicia de Residentes Españoles Tierra del Fuego y transportado hasta el sur argentino por el buque Bio Hespérides de la Armada Española. En su base cuenta con la leyenda en gallego, castellano y latín “Galicia brilla en este Fin de la Tierra” y aunque se posa en suelo continental, está a solo 1.000 kilómetros de la Antártida. También hay un cruceiro de Río Gallegos, en la Patagonia Argentina, dedicado “A la memoria de los gallegos pioneros pobladores de la provincia de Santa Cruz” con el lema: “Lembranza y Amistad”. Se inauguró el 14 de diciembre de 2002 en el 117° aniversario de la ciudad. Pesa 1.800 kilos, tiene 2 peldaños de piedra local y uno en granito gallego. Lleva los escudos de Galicia, de Argentina, de Santa Cruz y de Río Gallegos y una vara de 2,60 metros de largo con la imagen de María Auxiliadora, patrona de la Patagonia y Santiago Apóstol, patrono de Galicia.

Santificadores de caminos, plazas, iglesias y cementerios. Guías hacia Santiago, conductores de peregrinos y descanso de caminantes. Obras de arte y joyas de la historia, testigos de promesas y presencia de Dios entre nosotros, los cruceiros abrazan los rincones más profundos de mi amada Galicia. Como dijo Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, una de las figuras más importantes de la historia de la cultura gallega: “Onde hai un cruceiro houbo sempre un pecado, e cada cruceiro é unha oración de pedra que fixo baixar un perdón do Ceo. Reparade nos cruceiros e descubriredes moitos tesouros”. Y en esa búsqueda me encuentro.