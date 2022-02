Cuándo es rentable investigar

PARA COMPRENDER LA ECONOMÍA SOLO necesitamos tres ideas básicas: la escasez, la información y el intercambio. Si viviésemos en uno de los paraísos de las mitologías y las religiones y tuviésemos a mano todo lo necesario para cubrir nuestras necesidades, no solo no tendríamos que trabajar, sino que tampoco habría necesidad de intercambiar nada entre nosotros. Para que un bien forme parte de la economía debe ser escaso, pero no necesariamente imprescindible. El aire es nuestro bien más preciado, porque no podemos vivir sin respirar más que unos minutos, pero hasta hace poco no se le daba ningún valor porque se consideraba inagotable. Ahora que vemos cómo el futuro de la humanidad puede peligrar por su continua pérdida de calidad, comenzamos a cobrar impuestos por la contaminación, precisamente por esa razón. Pero también puede haber bienes de utilidad casi nula, como el oro, que apenas sirve para hacer herramientas, cuyo valor es desde hace siglos muy elevado debido a su escasez.

Como los bienes son escasos hay que trabajar para conseguirlos. Pero si disponemos de una información que otros no tienen, ya sea porque sabemos hacer herramientas que ellos desconocen, o porque sabemos dónde se sitúa un bien, entonces nuestro conocimiento se convertirá en un magnitud económica. Pongamos un ejemplo. Hay dos grupos de cazadores que necesitan consumir sal. Uno de los dos descubre dónde se puede hallar y cómo se puede extraer y transportar. Los miembros de ese grupo comienzan a tener mucha sal sobrante que los otros grupos necesitan. Por eso deciden intercambiarla por carne, pescado, pieles y puntas de flecha y así, poco a poco, dejan de tener necesidad de cazar y consiguen que los otros grupos pasen a depender de ellos. Han logrado convertir en riqueza sus conocimientos.

La escasez y el conocimiento nunca están en reposo porque en todas las economías las personas y los bienes se mueven y se intercambian. Unos veces se cambian unos bienes por otros, otras se cambian bienes por servicios o por horas de trabajo, y otras los bienes se obtienen como parte de un botín, de un saqueo, o con el cobro de un tributo. Sea como sea, siempre se tiende a lograr un equilibrio mediante el que la escasez de unos disminuye gracias a la abundancia de otros, y en el que el conocimiento que permite crear herramientas o descubrir recursos tiende a hacerse universal. En el ejemplo anterior otros grupos en los que escasea la sal intentarán buscarla y extraerla para no depender del grupo que controla su monopolio, buscando así el equilibrio.

Vivimos desde hace un par de siglos en el mundo de la economía de mercado y en él sus protagonistas son las empresas. Para comprender cómo producen los bienes podemos utilizar una fórmula sencilla: quiero fabricar una vacuna y venderla a un precio, que dependerá de su utilidad, de su escasez y de la dificultad para fabricarla. Si en diez años voy a vender 20.000.000 de dosis tendré que hacer el cálculo siguiente.

Quiero montar mi fábrica, y por eso necesito comprar un terreno, construir las naves y adquirir las máquinas. Si la vida de la fábrica en esos años fuese solo para hacer la vacuna, tendría que amortizar esos costes iniciales, llamados capital fijo, sumados a los costes financieros, derivados del pago de mis créditos en esos años. Si para descubrir la vacuna necesité previamente laboratorios, medios materiales y científicos, el costo de esa investigación se sumaría al del resto del capital fijo. Podría además seguir pagando a mis investigadores para que buscasen vacunas que sustituyan a la mía cuando quede obsoleta.

Pero cada dosis de mi vacuna, con sus envases correspondientes, me exige pagar su coste, y a eso se le llama capital circulante. Yo tengo que vender mi vacuna pagando ese coste, el de los salarios de los trabajadores que la fabricaron hoy, y además prorratear en su precio la amortización de todo el capital inicial. Cuando, a base de vender millones de vacunas, amortice los gastos fijos y lo que me costó hacer esas vacunas, se dice que he conseguido reproducir mi capital, porque ya tendría dinero para comenzar, con todo lo que gané, con otra fábrica. Naturalmente habrá unas ganancias, que se repartirán entre la empresa, los sueldos de los trabajadores y los impuestos. ¿Qué parte le debe corresponder a cada uno? La pregunta es muy complicada porque mi vacuna tendrá que ser transportada y los transportistas también tendrán una ganancia; y vendida a las farmacias o al estado con un determinado beneficio. Eso está claro, pero también que yo como empresario puedo obtener unas enormes ganancias fijando el precio, que dependerá de la utilidad y la escasez. Unas veces, como en el caso de las vacunas, se necesitan gigantescos procesos previos de investigación, pero otras como en el caso de la aspirina o el ibuprofeno, el origen de una gran fortuna es una sencilla molécula fácil de fabricar.

Lo que gana el empresario, una vez cubiertos todos los gastos de producción, transporte y distribución, ¿debe tener un límite? Marx decía que sí y llamó plusvalía a ese beneficio, diciendo que era la clave de la explotación del hombre por el hombre. ¿Pero cuál es el límite entre ganancia legitima y plusvalía? No lo hay, porque la plusvalía no se puede cuantificar: Marx lo sabía y sabía que si no lo podía hacer su teoría fracasaría. Por eso dedicó sus últimos años a estudiar análisis matemático. La enfermedad que lo llevó a la tumba le impidió lograr una solución, por otra parte imposible, porque la plusvalía no es un concepto económico, sino moral y político. Podríamos decir que es el primer gran concepto económico imaginario de la edad contemporánea. Lo es en general, y ya no digamos si pretendemos calcular la plusvalía de la explotación de una nación por otra.

Casi nadie habla ya de la plusvalía, porque ya casi nadie lee a los grandes pensadores. Pero sí que está de moda otro concepto económico imaginario que es el de que la investigación en sí misma, sea lo que sea, crea riqueza. Y no es simplemente un concepto imaginario, sino casi místico. Investigar la poesía griega, las estatinas vegetales, las partículas elementales, los semiconductores o el sistema solar son cosas que no tienen nada que ver entre sí, ni por los temas, ni por los métodos, ni por los resultados. Sin embargo a todo se le llama ciencia y a todo el que trabaja en una de las miles de maneras en que se crean conocimientos, investigadores. Y todos los investigadores dicen que crean riqueza para la comunidad. Los filólogos no controlan el colesterol, como las estatinas, no crean tecnologías ni aclaran lo que son las estrellas, pero se declaran útiles, como otros profesionales de las humanidades, diciendo que mejoran el mercado turístico, cuando tendrían que decir su labor es esencial para la cultura y la sociedad y sus valores.

Para que una investigación sea rentable tiene que poder ser integrada en un proceso productivo como capital fijo, como nuestra vacuna del ejemplo; si no, no lo será nunca. Y no por más investigar se gana más, porque el conocimiento es un factor del mercado, pero también lo son la escasez y la distribución. De hecho estamos viendo gigantes de los beneficios como Amazon, que se basan en la comercialización inteligente, y no en la creación de nuevos productos. Incluso hay productos de millonarios beneficios que valen porque no cambian, como es el ejemplo de la Coca-Cola. Por eso se pueden lograr grandes beneficios sin investigar nada. Los mercados se renuevan inventando nuevos productos que crean nuevas necesidades, y ahí sí que se puede entrar en una carrera tecnológica, como la del armas, que carece de lógica, como dicen grandes expertos militares. Pero, en cualquier caso, si una investigación va a convertirse en beneficios debe pagarla quien va a obtener esos beneficios con sus patentes y productos.

Se sabe que la investigación científico-técnica es un sistema complejo con muchas ramas, y que a veces el beneficio nace en la que no parecía rentable y por eso se pide que los estados financien la investigación básica, o de riesgo, en beneficio de las empresas. Sería discutible, porque no parece lógico que en países de bajo nivel industrial el estado financie una investigación para cuya aplicación no habrá empresas. Las empresas no nacen espontáneamente del conocimiento puro, sino del mercado en unos procesos muy complejos. Creer lo contrario es vivir en la economía imaginaria, nicho ecológico de algunos funcionarios.

Crear un sistema público de investigación basado en el reparto de millones, controlados por funcionarios, para otros funcionarios investigadores, y medir su inexistente rentabilidad por parámetros burocráticos, como son las publicaciones sumadas sin más es un sinsentido. Si además el dinero se dispersa entre miles de proyectos desconectados entre sí, y de toda clase de temas a los que se llama indiscriminadamente ciencia, el despilfarro estará asegurado. Y ya no digamos cuando se conceden a personas que se asocian en grupos solo para conseguir el dinero de las convocatorias, y que publican cada cual por su parte. El dinero de la investigación pública debería centrarse solo en determinados campos y concentrarse en centros regidos por el régimen laboral, porque los países pequeños deben saber rentabilizar el dinero público. En ese mundo las humanidades no pueden desempeñar ningún papel, porque son una realidad distinta que obedece a una lógica diferente. Por eso limitar la inversión indiscriminada que se está haciendo en ellas es una necesidad social, política y cultural.