Cuando Madrid sea Marrakech

NINGUNA decisión política contemporánea es más importante que aquella que atañe a la defensa del medio ambiente. Ninguna. Dicho de otro modo: se haga lo que se haga, en cualquier campo, todo, finalmente, tendrá que ver con el clima. No es una maldición. Es una realidad. La agenda política a corto plazo, modulada también por las urgencias de los períodos electorales, podrá ofrecer soluciones a problemas concretos, mediáticos o no, pero, con el paso del tiempo, y no tardando mucho, todo se revelará atado a la pervivencia del planeta, a la preservación de la diversidad y a la lucha contra el calentamiento global. Y lo demás, todo lo demás, será irrelevante.

Desgraciadamente, muchos gobiernos siguen gobernando con la mirada en el corto plazo (o con ceguera total). Es a lo que obliga el devenir político, la marcha de las legislaturas, la necesidad de capturar votos y también de no perderlos, en apenas cuatro años. Sin embargo, la política de la naturaleza no sabe nada de los plazos cortos. Es otra la medida.

Asistimos a algunos liderazgos mundiales que no han dudado en renegar de los acuerdos del clima, aunque frágiles. No sólo por deliberada ignorancia científica (muchos de esos gobernantes inundan de ignorancia sus discursos), sino también porque sólo les interesa aquello que se puede conseguir a corto plazo. No parecen pensar ni siquiera en el futuro inmediato. Basta con que el crecimiento económico, aunque implique esquilmar la tierra y envenenar el aire, funcione mientras están en el poder. Si no logramos gobiernos racionales y científicamente informados, la capacidad de supervivencia de este planeta estará gravemente comprometida en unas pocas décadas.

Ya sé que hay legión de escépticos, como los hay sobre las vacunas, sobre el virus y sobre los eclipses, las mareas o la redondez de la tierra. El documental en tres capítulos ‘Porvenir’, que pasa por Movistar, conducido por Iñaki Gabilondo, explica de una manera dramatizada y didáctica todo esto. Se lo recomiendo. Es un ejercicio sereno de conciencia, un retrato científico de lo que estamos a punto de vivir. En treinta años, escucho, es posible que hayamos alcanzado ese punto de no retorno. Los tiempos se acortan.

Y no faltan los que ya no ven ni siquiera una posibilidad de volver atrás. Se han postergado las soluciones, el Acuerdo de París no lo tiene fácil, y, esto es lo peor, la necedad de algunos líderes, o el oportunismo, o la ignorancia, o todo eso junto, pone en grave peligro a toda la especie. No al planeta, que ahí seguirá. A nosotros. Así es la estupidez.

Pronto Madrid tendrá el clima de Marrakech. Pronto el sur será desierto y el norte será como el sur. Pronto los vinos se producirán en países nórdicos, cuando aquí el agua escasee y las temperaturas se disparen varios grados. No son profecías alarmistas. Los datos están ahí. La destrucción de los glaciares en el Pirineo, uno de los temas de este documental, marca el tamaño del desastre. Y la desecación galopante de las lagunas, la poca lluvia y la guerra del agua, que será, andando el tiempo (ya empieza a serlo) motivo de enfrentamientos y grandes desplazamientos poblacionales. Por no hablar de la caída en picado de la diversidad. No son opiniones: son hechos.