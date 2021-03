CUANDO un columnista se va, normalmente es porque lo despiden. Un columnista en su mejor momento, se entiende, no uno ya en edad provecta, próximo a jubilarse. También podría suceder, de forma ocasional, que lo enviasen temporalmente a la nevera por algún desvarío o alguna mala interpretación de sus palabras. Pero raramente será porque se vaya a rellenar crucigramas o fiche por otro periódico. Contratar a la baja no le compensa a nadie y hoy en día en otras condiciones no se dan estos traspasos que en tiempos pasados evidenciaban el vigor de los medios escritos. La ausencia de esta puja por los que destacan, esta deliberada falta de punch, por escasez de confianza o liquidez, es precisamente una de las características que mejor hablan de las actuales carencias de este oficio. David Gistau fue una excepción a todo esto. Él sí pudo ir escogiendo cabeceras donde lucir su portentoso talento. Se lo rifaban y, sin embargo, inesperadamente, se fue. La muerte, más precoz aún que su brillo, le obligó a entonar un réquiem involuntario por sí mismo, que ni él quería ni sus lectores entendemos.

De su óbito se cumplió en febrero un año y por este motivo la editorial Debate publicó una recopilación de sus trabajos en prensa bajo el título El penúltimo negroni. En alguna promoción que colgaron en internet, escuché decir al autor de la selección, David Lema, que uno de los grandes méritos de Gistau fue abrirse hueco muy joven en un mundo reservado hasta entonces sólo a escritores consagrados o a periodistas con mucho callo. En este sentido, fue un pionero que con su éxito franqueó el paso a compañeros de parecida edad, a los que los periódicos cedieron sus espacios en busca de otro Gistau, como si esto fuese posible. No lo era, sencillamente, porque igual que entre los miles de millones de habitantes del planeta no existen dos caras iguales, tampoco hay dos columnistas iguales en toda la inmensa selva de opinadores. Aunque el intento es justificable porque David, en descripción póstuma de Manuel Jabois, “era una manera de estar en el mundo que había que imitar”.

Escribiendo su propio camino repleto de metáforas, abrió un sendero luminoso entre las páginas del periodismo nacional por donde se colaron nuevas generaciones barbilampiñas, pero con su muerte pudo haberse ido también uno de los últimos columnistas que alcanzaron tal consideración –en categoría, fama y sueldo– de modo independiente a otras ocupaciones dentro de una redacción, donde las fronteras entre los distintos trabajos cada vez se diluyen más y la polivalencia, no siempre más eficiente, es la cualidad que más se valora.

En una ocasión le leí a Gistau una columna, no sé en qué diario ni si la habrán incluido en esta recopilación, en que se quejaba de que todo está tan ideologizado que ya no importan los argumentos. Al comentarista se le encasilla en un bando, porque todo se interpreta en función de la guerra entre partes. Pasa con el fútbol, también, donde locutores de la TVG son tachados simultáneamente de celtistas y deportivistas. A mí a veces me dicen que encumbro a Feijóo y otras me llaman por lo contrario. Es contradictorio y a la vez divertido. Grato. Nos recuerda que este oficio, con sus penurias, sigue vivo.