“Cuarteto Albéniz Prosegur”, en el Paraninfo da Universidade

Dentro de las actividades del “VIII Ciclo de Música de Cámara” perteneciente a las propuestas de la serie Ciudades de la Humanidad de España, recibimos en la Igrexa da Universidade-20´30 h.-, al “Cuarteto Albéniz Prosegur”, en este mes en el que el ciclo, ha pasado por las ciudades de Toledo y Cuenca, entre las visitas anunciadas, que se concluirán el próximo mes de diciembre, quedarán Baena- que contará con esta formación- y Úbeda. Del ciclo del pasado curso, conservamos el recuerdo del pianista Tomás Alegre, que nos había dejado de George Enescu, la “Suite para piano nº 2, en Re M. Op. 10 “Des cloches sonores”; dos páginas de “Goyescas de Isaac Albéniz-“Quejas”, “La maja y el ruiseñor” y de F.Chopin la Sonata en Si m. nº 3”. Para la jornada de hoy, con esta formación, dos obras de suma importancia: el “Cuarteto nº 6, en Fa m. Op. 80”, de Felix Mendelssohn y el emblemático “Cuarteto en Re m. D.810 (La muerte y la doncella”, de Franz Schubert.

El ciclo en sus propuestas y desde las primeras convocatorias, está destinado a la promoción de jóvenes talentos como los músicos que integran el ”Cuarteto Albéniz Prosegur”- formado por los violinistas Jacobo Cristensen y Valerie Isabel Steenken, el viola Keigo Suzuki y el chelista Leonard Chiodo-, con estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en donde tuvieron como maestros a Reiner Schmidt, Alastair Tait y en la actualidad a Heime Müller, contando a estas alturas con una apreciable trayectoria, con presencia habitual a espacios históricos a modo de seña de identidad, desde la Fundación Carlos de Amberes, la Casa de la Moneda, el Museo del Prado, el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, el Real Alcázar de Sevilla o el Teatro Real.

Felix Mendelssohn-Bartholdy, con el “Cuarteto en Fa m. Op. 80”, en sus cuatro tiempos, fruto de un período de personal inestabilidad mientras encaraba una obra tan representativa como el oratorio “Elías”, y la muerte de su querida hermana Fanny. A la altura de 1847, volvería a esta obra que había dejado pendiente, en medio de otras que no acababa de concluir como la ópera “Loreley”, el oratorio “Christus” y otras piezas camerísticas. Poco tiempo le quedaba de vida pero a la postre, en el otoño del año siguiente, en 1848, el apreciado J.Joachim, lo estrenó en el Conservatorio de Leipzig, paso previo a la publicación gracias a la editora “Breitkopf & Härtel”. Se le llegó a calificar como un “Requiem para Fanny”, en una especie de grito de agonía. El “Allegro vivace assai”, resulta inspirado por la desesperación y el temor, partiendo del chelo que se descarga como una tempestad, cara a cara con la viola sobre un Fa grave. Serán los violones quienes traduzcan esas angustias penetrantes y que nos acercan a la Quartettsatz”, de Schubert. Un “Allegro assai”, para continuar en estos planteamientos, resulta en definitiva una especie de “Scherzo”, aunque el menos personal de su legado, quedando marcado por sus aspectos sombríos. Los cuatro arcos quedan engarzados entre ellos. El “Adagio”, no puede faltar a las intenciones melancólicas, en una especie de elegía plagada de claroscuros, recuperando los lamentos del movimiento inicial. El “Finale: Allegro molto”, recurre de nuevo al mentado primer movimiento, pero con la acentuación de los pasajes amargos, llevados a la máxima expresión, en forma de paroxismo.

Schubert con el cuarteto por excelencia, el “D. 810, en Re m, (La muerte y la doncella)”, obra que termina con el cuarteto precedente y el no menos atractivo “Octeto”. Un cuarteto que no será interpretado en público hasta 1826, en la residencia de Joseph Barth, un cantante y amigo suyo, dedicatario del “Op. 11” Se impone esa tonalidad, por lo que no resulta sorprendente, a tenor de tantas otras en parecidas circunstancias. El “Allegro” responde como un signo fatídico que parece acercarse a la forma beethoveniana que repite con relativa frecuencia y que se reafirma con la entrada al unísono en “fortíssimo” de los cuatro integrantes. El temor del motivo de la muerte, aparece en todos los registros, y en los cuatro instrumentos, alcanzando la máxima exasperación, reafirmada en el segundo tema fuertemente contrastado. El “Andante con moto”, en Sol m., remite al conocido lied, una serie de variaciones continuadas en un total de cinco, que mantienen la estructura esencial del tema, aunque solo la cuarta se manifiesta en Sol M. Es la primera la que apueste por los elementos dramáticos – pizzicatti del chelo, tresillos ajustados de las voces centrales-, que enlazan con el motivo conductor del lied. El “Scherzo-Allegro molto”, amplia perspectivas del lied de procedencia, acentuando el sentido angustioso que reclama este movimiento. La inversión del sentido inicial, resulta clave, quedando como una farsa siniestra marcada por violentos acentos y acordes furiosos marcados por las síncopas. El “Finale Presto”, mantiene esas huellas sobre un ritmo de tarantela, en la combinación imaginativa de rondó y forma sonata, en una danza estremecedora. El Cuarteto interpretado en 1826 no se publicó hasta la muerte del autor, gracias a Josef Czerny.