“Cuarteto Seikilos”- “Cantoría”- Javier Perianes, en el “VIII Festival Bal y Gay”

Retoma actividades el “VIII Festival Bal y Gay” por distintos lugares da Mariña, comenzando por el “Cuarteto Seikilos”, en el Pazo del Conde de Fontao, Sta Cilla de Foz- 20´30 h.-, bajo el título de “La generación de los maestros”, grupo con formación en el Conservatorio Superior de Madrid y con experiencias con la “ONE”, ampliando estudios en la Musikhochshule Dusseldorf; en la Universität, de Salzburgo; en la Escuela Reina Sofía y en el “HMT” Leipzig. Son ellos los violinistas Iván Gornemann y Pablo Quintanilla, el viola Adrián Vázquez y el chelista Lorenzo Berenguer. Tres de los grandes maestros españoles, a los que se añade M.Ravel. Joaquín Turina, con la “Serenata Op. 87”, dedicada a su hijo, una composición atípica de las más interesantes, muestra de su alejamiento del nacionalismo, colorista y amable, en sus pretensiones de avanzar en un lenguaje más avanzado. Se interpreta sin solución de continuidad siendo el “Allegro vivace”, el tiempo básico, entrecortado por pasajes más reposados. El discurso musical no se ajusta a ningún esquema formal predeterminado, sino que va cobrando coherencia al relacionarse entre sí los distintos motivos que suponen la sustancia temática.

Conrado del Campo, con “Cuarteto nº 10, en Fa M. (Castellano)”, de 1945, en el que incluye danzas inspiradas en el romancero de Castilla, idea y modelo de un compositor que se manejaba entre la expresividad de cuño neorromántico y el nacionalismo musical, siempre atento y su débito con la obra de su admirado Chapí, y las tendencias con influencias wagnerianas y de R.Strauss, que se reafirmarán en su sinfonismo. Maestros como Julio Gómez, del que se toma el “Cuarteto sobe una danza popular montañesa”, de 1941, idea de quien había sido eminente didacta y crítico, también como modelo de un cierto nacionalismo español, una constante que mantendrá a lo largo de su carrera, de la que no estará ausente el casticismo, confirmado en sus obras escénicas, sobre libretos de Rivas Cherif. Obras en esta cuerda fueron el “Cuarteto plateresco” y el “Cuartetino”.

M.Ravel, para completar, con el “Cuarteto en Fa M.”, su inicio en el género camerístico, con esta delicia en cuatro tiempos. Obra juvenil dedicada a su apreciado maestro Gabriel Fauré y que define claramente su personalidad. Terminada en la primavera de 1903, tuvo su estreno en París en interpretación del “Cuarteto Heyman”, en la Sociéte Nacional, en la Schola Cantorum, antes de conocerse su publicación gracia a la editorial “Gabriel Astruc”, al año siguiente, y conocer una segunda revisión seis años después para “Durand”. Queda un aceptable arreglo para piano a cuatro manos de Maurice Delage.

“Cantoría” estará en la Igrexa de Santiago, Foz, el día 19- 21 h.-, para un monográfico dedicado a Claudio Monteverdi. Grupo vocal formado por Jorge Losana, en 2016, especializado en esto repertorios y con experiencia consolidada. Un cuarteto integrado por la soprano Inés Alonso, el contratenor Samuel Tapia, el bajo Valentín Miralles y el propio Losana, como tenor. Destacan en programa, “Il Lamento d´Arianna” y el “Sexto Libro de madrigales”. Ese lamento del período de Mantua, en un principio al servicio de la corte del duque Francesco Gonzaga y de Margarita de Saboya, que fructificará en una ópera que, desafortunadamente, se acabará perdiendo y que su fecha nos remite a 1608. Ópera que también tendrá acogida en Venecia. El autor rescató para otros oficios “Il Lamento d´Arianna”, al que encontrará hueco en el “Sexto libro de madrigales”, en 1614 y posteriormente como pieza sacra con el título de “Lamento della Madona”, en la “Selva morale e espirituale”.

El “Sexto libro de madrigales”, fundamentalmente a cinco voces (1614), año en el que entraba al servicio de la Iglesia de San Marcos. La serie de madrigales de este grupo, cuentan con bajo continuo para poder conectar en el clave y otros instrumentos, con los que sigue la técnica del anterior libro. Un libro que se articula en dos secciones análogas, en cada una de las cuales hay un ciclo polifónico (un lamento) y un madrigal (sobre versos de Petrarca), dotados de bajo continuo, aunque no definidos como “Concertati” que preceden madrigales dialogados calificados de forma explícita como tales (se requiere “concertazione” al clave: en efecto, los primeros utilizan casi constantemente el conjunto de las voces, mientras los segundos presentan pasajes a una, dos o tres voces y necesitan el apoyo armónico del continuo que, con una número mayor de partes, se convierte en algo similar al anterior libro. Comienza el libro por el seductor “Lasciame morir”, sobre un verso libre de Ottavio Rinuccini.

Con el “Il Lamento d´Arianna”, el autor llevará a la imprenta por primera vez, si bien en un contexto polifónico, el canto de siempre (como dice Cassola), de “Arianna” abandonada, que tanto éxito y difusión había encontrado ya. Al igual que la versión monódica, también la versión a varias voces (que según G.Battista Doni, fue realizada a petición de un noble veneciano, que evidentemente juzgaba más apropiada a tan celebrada melodía, el artificioso y docto estilo contrapuntístico) acabó convirtiéndose en un modelo, objeto de emulación por compositores como el mantuano Giulio Cesare Antonelli, o los sicilianos Claudio Pari y Antonio Verso.

Javier Perianes, en el Auditorio Hernan Naval (Ribadeo)-, para el día 20, a las 20´30 h., con el programa “El amor y la muerte”, partiendo de la “Sonata en La b M. Op.26” (Marcha fúnebre), de L.v. Beethoven, que comienza de forma poco frecuente con un “Andante con Variazioni”, que supone un final para el estilo de las variaciones dieciochescas y pone en antelación los grades ciclos de variaciones. El “Allgemeine Musikalisches Zeituning”, comentaría que algunos pasajes de esta sonata están construidos con un excesivo artificio. Sin embargo, esta observación no puede aplicarse al fragmento central, de la armonía verdaderamente importante y grandiosa, pues, en este caso, los elementos difíciles y artificiosos se revelan necesarios a la expresión. La “Marcha fúnebre sulla morte d´un Eroe”, el tercer tiempo fue instrumentada por el autor en 1816, y con ese nuevo atuendo constituyó el último de los cuatro fragmentos para el drama “Leonore Prohaska Wo 96”.

Chopin con la “Sonata nº 2, en Si b m. Op. 35”, que también tiene un tiempo que encaja con la obra precedente, la “Marche funèbre”, y que se estrenará en la Salle Pleyel, parisina, el 26 de abril, de 1841, interpretada por él mismo. Se acepta que a pesar de la pujanza y el poderío del resto de los tiempos, la “Marche funèbre”, se convirtió en uno de los más divulgados del conjunto de su catálogo para el piano, por su apabullante vida propia, siendo una de sus obras favoritas. Entre su aire de tintes lúgubres y angustiosos, puede trasladarnos a unas vivencias interiores perfectamente asimilables a su personalidad, en su estados de ánimo que tango divagaban. Abundantes fueron los arreglos que trajo la posteridad, muchos de ellos de dudoso interés.

Enric Granados, en una selección de “Goyescas”, una fijación en la herencia del majismo y que se refrendará en la obra para piano. Una carta escrita a su apreciado Joaquín Malats, nos dará ciertas claves: “En goyescas he concentrado toda mi personalidad: me enamoré de la psicología de Goya y de su paleta; por lo tanto, de su maja, señora; de su majo aristocrático; de él y de la duquesa de Alba, de sus pendencias, de sus amores, de sus requiebos; aquel blanco rosa de las mejillas, contrastando con las blondas y el terciopelo negro con alamares; aquellos cuerpos de cinturas cimbreantes, manos de nácar y carmín, posadas sobre azabaches , me han trastornado”

Ferenz Liszt con uno de los tiempos de las “Armonías poéticas y religiosas”, acorde con el trazado del programa propuesto por Javier Perianes, el séptimo tiempo conocido como ”Funerales” (Adagio), una página a la que dio forma en el otoño de 1849, casi en el límite de la trayectoria en esta vida, poco despés, de su estimado Chopin. El título de la obra en su conjunto, se inspiraba en la poética de Lamartine, una selección que había sido editada en 1830, en cuatro libros. Liszt tendrá en mente a las víctimas de la revolución que arrasó Hungría entre 1840/50, y fueron los dedicatarios el príncipe Félix Lichnowsky, el conde Seleky y el conde Balthyayi. Ya la introducción se avanza con un aire “forte” y “pesante”.