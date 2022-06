Cuatro años de Gobierno progresista en España

ESTUVE allí, en el Congreso de los Diputados, hace justamente cuatro años. Una jornada que marcó un cambio de etapa en nuestra historia política con la primera aprobación de una moción de censura en la democracia española: Pedro Sánchez relevaba a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

La presentación de aquella moción de censura era un movimiento no exento de riesgos. Es más, recuerdo que hice el viaje a Madrid para respaldar una decisión valiente de la que había hablado pocos días antes con Pedro Sánchez, pero consciente de que había dudas sobre su triunfo y que otros recelaban de esa iniciativa. Creía, como le dije a quien hoy es presidente del Gobierno, que debíamos ser valientes e innovadores y, frente al relato conservador que pretendía acomplejarnos, intentar conseguir los votos necesarios y reivindicar la ejemplaridad en la política: la demoledora e inequívoca sentencia por la trama corrupta de la Gürtel fue el detonante que acorraló y aisló a la derecha en el Congreso. No eran, parafraseando a Churchill, momentos para la comodidad o el confort, sino para la valentía y la decisión.

La posterior victoria del PSOE en las generales de 2019 se cimentó en la acción del Gobierno que salió de aquella moción de censura, y refrendó el acierto de la militancia socialista al apostar por un proyecto de izquierdas y de las bases que había impulsado a Pedro Sánchez de vuelta al liderazgo del partido. Dejando de aparecer como posible muleta del PP, volvimos a ser la primera fuerza política de España y se despejaron aquellos augurios sobre un posible sorpasso de Podemos. Y, de este modo, se frenó un aumento de la polarización y del extremismo en el sistema político español, al mantener a PP y PSOE como las principales referencias de derecha e izquierda sobre las que pivota la alternancia del gobierno.

Desde la moción de censura, al Gobierno le ha tocado hacer frente a varias etapas. La fragmentación de la Cámara convirtió en vital la aritmética parlamentaria en cuatro años en los que se sucedió un Gobierno socialista en minoría, un Gobierno en funciones con repetición electoral y, finalmente, el primer Ejecutivo de coalición de la historia de España.

Pero, realmente, lo que marcó este tiempo fue la pandemia y la crisis sanitaria, así como las crisis económica y social que trajo aparejadas. En paralelo al decreto del estado de alarma y las medidas de restricción de comportamientos sociales, se desarrolló un escudo de protección social que asumió los ERTE, la subida de las pensiones, creó el Ingreso Mínimo Vital y subió el Salario Mínimo Interprofesional de forma relevante. A la vez, el programa de vacunación llevó a nuestro país a ser uno de los de mayor nivel de inoculación del mundo. Más de 40 millones de españoles y españolas estamos hoy vacunados frente a la covid.

Si ante la Gran Recesión la derecha se amarró a unas políticas de ajuste y austeridad que ralentizaron la recuperación y generaron mayores brechas sociales, ante la crisis de la covid el Gobierno progresista optó por las políticas keynesianas y la defensa de la igualdad. Este enfoque de política económica llevó a España a demandar en la Unión Europea un nuevo Plan Marshall que se acabó concretando en los fondos Next Generation, siendo España uno de los países más beneficiados por el reparto de los mismos. Hemos conseguido 140.000 millones de euros, entre transferencias no reembolsables y préstamos, de fondos europeos para la recuperación. Se trata, pues, de una oportunidad para la modernización económica que no podemos desaprovechar para hacer frente a la doble transición digital y ecológica y a los retos de la igualdad y la cohesión social y territorial.

En paralelo, este Gobierno aprobó la ley de la eutanasia, equiparó los permisos de paternidad y maternidad y trabaja por una transición ecológica justa, a la vez que aborda ahora los efectos de la subida de los precios. Así, dos millones de hogares cuentan con un bono social frente a los cortes de luz, se ha eliminado el 60% de los impuestos a la electricidad y se subvenciona la rebaja de 20 céntimos en cada litro de combustible. Y, todo ello, en un momento en el que la pujanza económica se refleja en más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y el fortalecimiento de la contratación indefinida.

Con todo, sabemos que hay muchas familias con dificultades y entendemos que haya cuestiones políticas que no agraden a unos u otros ciudadanos, además de que no siempre es fácil gobernar en coalición, pero creo sinceramente que este Ejecutivo tiene un balance claramente positivo para la ciudadanía en los momentos difíciles que vivimos. Mientras la derecha actuó deslealmente azuzada por la extrema derecha, el Gobierno progresista ha conseguido tomar decisiones muy importantes para las personas. Y esto se vio también en Galicia. Porque la revalorización de las pensiones con el IPC o la subida del SMI a 1.000 euros ha beneficiado a miles de gallegos durante la etapa en la que me correspondió liderar el PSdeG, y en la que trabajé desde el primer momento con el gobierno para alcanzar la rebaja histórica de los peajes de la AP-9, para finalizar las obras del AVE a Galicia sin más demoras y para recuperar el Pazo de Meirás para lo público, entre otros muchos avances.

Toca ahora acertar al afrontar los problemas que existen para, así, seguir avanzando de la mano de la mayoría de la sociedad que quiere una España, y una Galicia, de igualdad, de derechos y de futuro.