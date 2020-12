Cuento de Navidad

Hace pocos días saltaba la noticia de que una de las mujeres más ricas del mundo, MacKenzie Scott, habría repartido entre diversas ONG más de 5.000 millones de dólares de su fortuna (estimada, eso sí, en diez veces más). Ciertamente, esta columna surgió al amparo del patrocinio del Club de Consejeras, dentro de la Asociación Gallega de Empresa Familiar, para hacerse eco de los mecanismos de cooperación público-privada, en general, y de la filantropía, en particular, que cuenta con el mecenazgo como una de sus herramientas principales. Por lo cual, proponemos desde aquí que, de ocurrírsele a nuestras amables patrocinadoras conceder cualquier día algún tipo de distinción honorífica, pongan a la ex señora Bezos-Amazon en primer lugar de su lista, dado que gestos de este calibre, se mire como se mire, no deberían generar más que admiración.

Al hilo de esta noticia, cabe recordar que, desde este perdido rincón que tan generosamente se nos ofrece, ya hemos tenido ocasión de hablar de la evolución actual en la cultura corporativa, sobre todo, en relación con la empresa familiar y sus mecanismos de responsabilidad social; pero tales avances también han alcanzado a las grandes fortunas, como es el caso de la señora Scott, donde se ha progresado desde una visión meramente mercantilista de la planificación empresarial, con la vista puesta de manera casi exclusiva en los mecanismos de ingeniería fiscal (las famosas sicav, por ejemplo) hacia figuras como la denominada Family Office, mecanismo destinado a facilitar la toma de un mucho más amplio conjunto de decisiones por parte de la familia empresaria, no solo de naturaleza impositiva, sino que afectan también a todas las partes interesadas en su negocio, como parte de sus estrategias de responsabilidad social corporativa (en el marco del –ya mencionado aquí en anteriores entregas– nuevo modelo que supone el stakeholder capitalism).

Decimos todo esto debido a que, faltando escasos días para el 25 de diciembre, es tiempo tanto de filantropía como de familia, dos aspectos que, además, se han venido vinculando en este proyecto amparado por el Club de Consejeras a través de su “Decálogo en favor de una nueva cultura de la empresa familiar en Galicia”; así como también se entreveran en el famoso cuento de Charles Dickens, A Christmas Carol, donde el viejo prestamista Ebenezer Scrooge recibe las visitas sucesivas de tres fantasmas, el de las Navidades pasadas, el de las presentes y el de las futuras, con el objeto de persuadirle de que cambie su actitud ante la vida y ante la gente que le rodea, mostrándole la realidad que le circunda y el nada halagüeño porvenir que le espera de persistir en sus conductas hacia el prójimo.

Pensando en todo ello, pocas Navidades como la actual se prestan a una reflexión como la que ofrece el relato de Dickens, tanto a nivel individual como colectivo. Parece así que el fantasma de las Navidades pasadas nos mostraría unas fiestas sin restricciones en el número de personas, sin problemas de movilidad, sin temor a abrazarnos y, por supuesto, sin mascarillas. Los restaurantes estaban abiertos sin problemas y las largas colas ante los comercios no solo eran señal de lo mucho que pensamos en nuestros seres queridos, para colmarlos de regalos, sino también de una economía siempre mejorable pero recuperada después de diversas crisis. Se cumple aquí, para casi todo el mundo, aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor.

El fantasma de las Navidades presentes, como si fuéramos el señor Scrooge, nos muestra la cruda realidad actual, tanto desde el punto de vista personal como del de la economía global. Limitaciones sociales aparte, sin quitarles por ello importancia, 2020 ha resultado ser un año aciago, donde los vaivenes políticos, el brexit o, para concluir, una pandemia mundial, arrojan las que posiblemente sean las peores fiestas que se recuerdan a nivel económico para un amplio conjunto de la población. Y sabemos, además, que de la responsabilidad individual –de todos y cada uno de nosotros y nosotras– depende lo que nos pueda mostrar el fantasma de las Navidades futuras: más nos vale ser conscientes de que mejor este 25 o 31 de diciembre extrememos precauciones con nuestros mayores antes de tener que pasarnos sin ellos todos los que queden por venir.

En todo caso, al igual que sucede con el cuento, tampoco queremos pecar de pesimismo a las puertas de fechas tan especiales. Confiemos en los frutos de la carta a Mamá Nöel der Leyen, a través del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, y en que nos traerá la tan necesitada lluvia de millones para activar nuestra economía, de la cual dependen todas esas familias españolas a quienes el único gordo de lotería que les toque será el obeso panadero de la esquina, cuando les salude con el codo. Y esperemos también que la estrella de la Navidad ilumine a los poderes públicos para una correcta selección y gestión de los proyectos a los que deben destinarse esos cuantiosos fondos europeos. Felices fiestas, pero con mucha cordura.