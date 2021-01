Culto a la ignorancia

CON más frecuencia de la deseable, se escucha a algunos periodistas, tertulianos y políticos equivocarse en la utilización o presentación de datos fruto de su desconocimiento o a veces de su malicia.

Con motivo de la nevada en Madrid una periodista decía que la nieve caída alcanzaba una anchura de seiscientos centímetros. Lo decía al mismo tiempo que hacia inflexiones de voz, se daba un paseíto demostrativo de la nevada y parpadeaba los ojos teatralmente. Su preocupación no estaba en el contenido de la información sino en la forma teatral de presentarla. No se daba cuenta de la barbaridad que estaba diciendo, confundiendo seiscientos por sesenta centímetros.

Esta manera de actuación no es inusual, fruto de un error como se puede tener en cualquier momento, sino que la vemos en la televisiones y escuchamos en las radios todos los días. El menosprecio a los datos y lo que significan se hace con naturalidad. No se sabe de la ignorancia de uno mismo, paso previo a la adoración de la ignorancia.

En los mismos días, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, el señor Marín, decía que el 70 % de los infectados en Andalucía era debido a la nueva cepa británica del COVID. Como en Andalucía cada día se informaba de más de cinco mil afectados, el 70 % significaba más de tres mil habían sido por causa de la nueva cepa.

Esta cifra contradecía a la que Fernando Simón daba de alrededor de cien casos detectados en toda España. Más tarde se aclaraba que Marín quería decir que la nueva cepa era un 70 % más infecciosa que la usual. La confusión primera denota la gran ignorancia del dirigente político a la hora de manejar un dato sencillísimo, confundiendo una cosa con otra y dando otro dato que no estaba contrastado, añadiendo más confusión.

Al señor Marín, si se le preguntase a cuántos grados hierve el agua, a lo mejor dice que a 90 y, al comunicarle su error, diría que más o menos es lo mismo y que en efecto lo que hierve a 90 grados es el ángulo recto.

Hay ignorancias que no se sabe si son fruto del estado permanente de la persona que las dice o si se dicen aposta. Es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que siguiendo las líneas de su comportamiento habitual, afirmaba que no estaban preparados para la magnitud de la nevada dado que la Aemet (Agencia Española de Meteorología) no había avisado.

Todas las personas pudimos escuchar y ver en cualquier radio, televisión, periódico o redes sociales, como se anunciaba una gran nevada en Madrid, apareciendo en color rojo, símbolo de máxima alerta. Parece que la señora Díaz Ayuso o bien no escucha, ve o lee ningún medio, ni tampoco atiende a los avisos oficiales que la Aemet envió a la Comunidad de Madrid o bien piensa que todos los ciudadanos son tan ignorantes como ella y puede colar la mentira que dijo.

En este comportamiento sigue el presidente derrotado Trump, que mentía sin parpadear de tal manera que no se sabía si lo hacía a propósito o simplemente porque era un necio. Su manera de actuar, el trumpismo, tiene muchos seguidores en varios países y su lema es el culto a la ignorancia.