Cumpran a lei, polo menos

VAN alá 40 anos desde que se promulgou o Estatuto de Autonomía e a maioría dos estudosos coinciden en que non serviu para facer País nin para arranxar os déficits estruturais. Nas causas tamén hai avinza: sempre gobernaron os que non crían na Autonomía, nin no “feito diferencial galego”.

E aí ven o Maio, de letras cuberto e tamén de reivindicación idiomática. Actos e máis actos, declaracións, proclamas... E o 17, o Día das Letras Galegas, coma sempre, manifestación en Santiago.

E, mentres ano tras ano pedimos, esiximos, demandamos unha acción de goberno que impida a perda de falantes, os organismos europeos ditaminan e sentenzan que o Goberno galego conculca o dereito dos galegofalantes. E vai o Goberno central (PSOE-Podemos), e dálle á Xunta a razón no seu recurso.

Non, eu non son dos que lle pido ao PP, nin ao PSOE, que aposten por facer País, pois non está (agás en certos fatos) nas súas coordenadas ideolóxicas ou programáticas.

O que si lles podo esixir e esixo é que cumpran e fagan cumprir as leis que están aprobadas.

No caso do idioma están incumprindo todos e cada uns dos artigos da Lei de Normalización Lingüística, comezando polos medios de comunicación públicos e rematando polo ensino, que sempre foi un cabalo de batalla.

Resulta que no ensino obrigatorio, mentres estamos demandando que se aumenten as materias que deberán darse en galego, na maioría dos centros incumpren a lei e non se imparten no idioma materno as materias que así están estipuladas.

A Xunta olla para outro lado. Os inspectores, tan afoutes para outras cousas, validan estas prácticas. Os claustros e direccións non queren enfrontarse cos seus compañeiros e compañeiras. Os sindicatos tampouco fan unha denuncia pública... E A RAG afirma que o 35 % do alumnado castelanfalantes remata a ESO sen ter a competencia requirida en galego e que o noso idioma “é residual no ensino privado”.

E que fai o conselleiro de Cultura Román Rodríguez? Destacar “o consenso alcanzado mediante o decreto de plurilingüísimo”. O consenso para matalo? Viva Maio!