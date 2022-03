Da rotonda do Gordo ó Casino

HAI esculturas que nos acompañan nas viaxes e na vida cotiá, ás veces coñecendo ó seu creador e ás veces sen que nos preocupemos dese detalle, non pequeno (por certo). Os anos que vivín en Cangas tiven preto unha escultura que preside unha rotonda que leva para Moaña e da acceso ó corredor do Morrazo que se colle para ir a Vigo. Obesidade mórbida, carnes fofas... é o que recrea o autor nesa obra (Avance, 2005) e en moitas outras, como as que estes días se poden ver no Café Casino de Santiago.

Neste caso, o escultor faino baixo a nomenclatura de A forza das emocións. Desas pezas quedo con Desafío, contemplada mentres desfrutaba dun café nunha mesa próxima. Contemplei as outras neste espazo emblemático da capital galega e, coma sempre, comprobei que non nos deixan indeferentes.

O escultor ó que me refiro é o galego Ramón Conde, autor de moitas pezas emblemáticas repartidas pola nosa xeografía e que ás veces admiramos sen saber, como dixen antes, quen é o seu artífice. Averiguámolo cando nos achegamos á obra dun escultor despois de ver unha peza que nos chama especialmente a atención.

Investigamos un chisco e... voilà! Descubrimos todo un mundo. Neste caso, a escultura de Ánxel Fole e o Arco do Triunfo en Lugo (dos anos 2000 e 2007), a Leiteira de Ourense (1990), a Pementeira de Padrón (2002), Man con man en Vilagarcía de Arousa (2004) e o Titán no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (2017), que descubrín cando me fun vacinar por vez primeira contra a covid-19, son do mesmo autor.

Tamén son de Ramón Conde a Homenaxe á emigración de Vigo, a Carrexadora de Marín, ou Coleman e Reverter de Ourense. Para min, unha das máis aplaudidas é a dos Redeiros da Gran Vía de Vigo (1991), como monumento ó traballo. Non podo pasar por alí sen deixar de disparar a cámara enfocando á familia e ós amigos ou sacar un selfie. Son fotografías preciosas porque a obra é magnífica.

O autor é todo un referente no panorama da escultura galega contemporánea. Para el a arte é fundamentalmente un sistema de comunicación, que permite expresar sentimentos persoais que, con facilidade, poden volverse colectivos.

Esas son as súas palabras. “Quero utilizalo sobre todo para indagar en emocións ou matices que non poden reducirse facilmente á linguaxe racional. Probablemente é o sistema de expresión máis ancestral e o que máis elementos ten desa linguaxe primixenia”. Sempre busca empregar a arte para transmitir emocións, amosando os sentimentos que ten en cada momento.

O escultor ourensán adicouse en primeiro lugar á pintura, decidindo na súa obra escultórica reflectir formas redondeadas en alusión á xeoloxía das nosas montañas, cheas de rochas protuberantes, algo que tivo moi presente dende que viviu en Houston (EEUU), onde deu clases de Arte na Universidade.

Na memoria quedará a polémica que xurdiu coa mostra O Poder que tanto molestou ós eclesiásticos da Catedral de Santiago, ó non aceptar que houbese esculturas de homes espidos fronte a un templo relixioso. As quince pezas de gran tamaño que configuraban a exposición foran colocadas en zonas significativas coma o pazo de Raxoi, o pazo de San Xerome e o Museo das Peregrinacións. Todo un escándalo que fixo medrar a fama do aclamado escultor.