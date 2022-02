Da violencia vicaria ó parricidio

QUE nos está pasando como sociedade cando vemos que nos asaltan cada día noticias de pais que matan os seus fillos para facer dano á súa ex parella ou de fillos que asasinan os pais e os irmáns a sangue frío? Póñenseme os pelos de punta cando escoito noticias coma a que días atrás encheu as cabeceiras dos xornais, ocupando un espazo en cada informativo que fai pensar na necesidade urxente de reformar a lei que temos. Non hai dereito a que por ser un menor alguén que mata a toda a súa familia se vaia ‘de rositas’ e que cando un veo escuro se corra sobre este fatal desenlace o parricida de Elche vaia herdar todo o que con suor conseguiron os seus pais. Despois de matalos desfrutará dos logros conseguidos pola familia en vez de pudrirse no cárcere? Repito: non hai dereito!

Que non foi planificado? Que actuou por impulso? En calquera dos casos, non me vale que non teña serias consecuencias penais. Segou as súas vidas sen amosar ningún signo de arrepentimento e ir a un centro pechado por uns anos non é o veredicto que merece o seu crime. Quedar sen wifi ou sen consola puido ser o detonante, pero non pode xustificarse tal acto. Non pode quedar impune!

Vivimos educando a unha mocidade adicta ó teléfono móbil, que non acepta normas nin restriccións. Ante o castigo por suspender varias materias un menor colle a escopeta e decide matar á súa familia. En que mundo nos atopamos? Santi, un rapaz de quince anos, mantivo os cadáveres agochados durante tres días, facéndose pasar pola nai nas mensaxes contestadas dende o seu móbil, todo mentres seguía encenegado cos videoxogos, alegando ter Covid para non ir a clase. O Fortnite (moi coñecido entre os adolescentes) acaparou toda a súa atención ata que decidiu confesar o terrible crime, despois de terlle sacado fotos ós corpos. Non saben os rapaces distinguir entre a ficción e a realidade? Pasou dos disparos na pantalla a accionar o gatillo no fogar que lle deu todo sen ser consciente do que facía? Non me vale esa excusa.

Por que os rapaces teñen que ter móbil tan axiña? Por que os pais non se negan a esa petición que saben no fondo que só vai traer problemas, máis ou menos graves cando eles non son capaces de filtrar o que chega ás súas mans? O deporte, a música, as manualidades, o baile... son as actividades que debían encher o seu tempo libre e non unha pantalla que os manteña sen durmir e accedendo a contidos que afectan á súa conduta e saúde mental. É cómodo telos conectados a unha pantalla, é sinxelo aceptar que como todos o teñen... os fillos propios tamén teñen que facer o que os demais... pero e se todos están cometendo un grave erro? Non sería mellor tentar evitalo? É difícil dicir NON, pero é peor ter que lamentar desgrazas coma esta. Están convertíndose en adictos a Internet e isto pode ser moi perigoso.

Non hai perdón para eles, non debe haber paz para os malvados. Que perdón pode haber para este monstruo parricida (que recorda ó asasino da catana de Murcia) ou para aqueles outros que, como Tomás Gimeno ou André Bretón exercen a violencia vicaria e matan a nenos inocentes, indefensos, como Anna e Olivia ou Ruth e José, respectivamente. Tampouco hai dereito a que monstruos así se convirtan en pais e que traian fillos a este mundo.