Damas y caballeros

El Gobierno central me pega. El infantilismo acusador de Isabel Díaz Ayuso, esa inefable presidenta madrileña que se pasea por los periódicos afines como una carmelita descalza y algo descerebrada, merecería unas buenas carcajadas por respuesta si no ocultase una maniobra política retorcida y no hubiese referentes que avalasen la rentabilidad de tan pueril estrategia.

Porque Ayuso podrá ser –y de hecho es– muchas cosas, pero la originalidad no se encuentra entre sus escasas virtudes. En lo de hacerse la ingenua y jugar ante las cámaras con su carita de facciones afortunadas copia a Esperanza Aguirre –que era algo menos aporcelanada y mucho más inteligente–; y en la simulación de ese victimismo desleal y malvado, aunque ella ni lo sospecha y quedaría maravillada si algún día lo llegase a saber, entronca con una tradición que popularizó en Galicia el alcalde socialista de Vigo Abel Caballero, que aunque tampoco fue el pionero de esta argucia, sí fue el gran perfeccionador de su técnica y, sin duda, el que mejores resultados prácticos supo sacarle.

Los argumentos de los victimistas Ayuso y Caballero son de una simpleza pasmosa: ¿qué sentido tiene que Feijóo quiera perjudicar constante y sistemáticamente a Vigo y Sánchez a Madrid? Si la razón fuese la enemistad política con las personas que las gobiernan, el presidente de la Xunta consumiría todo su tiempo y su prestigio batallando con siete grandes ciudades, pues ninguna le es fiel en las municipales –ni siquiera la Ourense de Jácome, al que el PP colocó en la alcaldía–. Y del presidente del Gobierno podría esperarse una hostilidad política razonable con el Gobierno conservador de la Comunidad de Madrid, pero no en materia sanitaria contra la pandemia del covid, cuando luego los muertos caen siempre sobre sus espaldas.

Tanto Abel Caballero como Isabel Díaz Ayuso buscan un enemigo exterior –para eludir sus responsabilidades–, poderoso –por encima de su ámbito competencial para justificar sus abusos– y a la vez cercano geográficamente ◘–para que los ciudadanos lo identifiquen fácilmente, por eso nunca se quejan de la Unión Europea– para inventarse una guerra que les refuerce en sus respectivas circunscripciones.

Fijando uno su interlocución con Feijóo y la otra con Sánchez, eliminan de un plumazo a sus opositores en las instituciones que gestionan, que quedan de golpe relegados a un segundo plano, y personalizan en sí mismos las supuestas afrentas que sufren sus territorios.

En el caso de Caballero, a esta altura de su carrera –y con un asalto fallido a la Xunta en su currículo–, sus aspiraciones están más que colmadas dirigiendo la primera ciudad de Galicia. Pero en las intenciones de Ayuso se adivina un tímido y pérfido doble objetivo: lo primero es robustecerse y fortificarse en la Puerta del Sol, pero si después su juego da para más y las bazas del líder del PP, Pablo Casado, siguen menguando, no descartaría dar el paso para aspirar a La Moncloa.

En este segundo supuesto, Ayuso contaría con la inestimable experiencia de su actual jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como MAR, el hombre con el que Aznar realizó la travesía de Valladolid a Madrid y al que luego nombró portavoz de su primer Gobierno –y tuvo que destituirlo pronto para poder despegar en las encuestas–. Si la presidenta madrileña diese ese paso e, hipotéticamente, Feijóo también, qué espectacular choque de mares –de fondo– nos esperaría entre el MAR castellano y Mar Sánchez, secretaria xeral de Medios y la persona de más confianza del presidente gallego.

Aunque también se advierte que Ayuso no alcanza las luces de Caballero. Tiene menos Navidades.