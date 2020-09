POCO ha durado la satisfacción de Arrimadas, que tras su encuentro con Pedro Sánchez y ofrecerle el apoyo para aprobar los Presupuestos se presentó como una política responsable que estaba promoviendo que el Gobierno se dejara de aventurerismo y presentara unos presupuestos moderados.

La líder de Ciudadanos daba a entender que se apuntaba un tanto porque con el ofrecimiento de sus 10 escaños impedía el compadreo que hasta ahora tenía Sánchez con ERC. Un partido empeñado en cumplir su objetivo secesionista. Arrimadas dejaba fuera de juego a Junqueras y Rufián porque con el apoyo de Cs ya no era indispensable para Sánchez llamar a la puerta de ERC.

Así las cosas, Sánchez recibe a Rufián y acuerda con él retomar la Mesa de Diálogo que parecía abocada a ser un mal recuerdo. No lo era, según lo acordado entre los dos políticos se celebrará a mediados de este mes, y le ha faltado tiempo a ERC para advertir que acudirán a ella con las exigencias de siempre: la primera, acordar la manera de celebrar un referéndum de independencia. Desde las filas socialistas siempre se insiste en que solo se celebraría si fuera constitucional, pero la historia demuestra que la palabra referéndum enciende a las huestes independentistas y, cuando la escuchan, se empecinan en convocarlo aunque sea por las bravas y al margen de la ley.

A Sánchez le gusta dar en las narices a sus interlocutores, y Arrimadas lo acaba de aprender en carne propia. La presidenta de Cs queda regular, tirando a mal, tras anunciar el respaldo a Sánchez, porque lo hizo precisamente para impedir así decisiones tan turbias, tan hirientes, como convocar la mesa de diálogo con los independentistas.

También ha dado en las narices Pedro Sánchez a los presidentes regionales con los que mantendrá hoy una reunión telemática. Aceptó lo que pedían, más capacidad de decisión sobre las medidas contra el covid y para paliar sus efectos ante la apertura del curso escolar, con el Gobierno como coordinador; pero lo que ha trascendido es que esa oferta tiene trampa: asumir competencias sí, pero ni un duro para las medidas que vayan a tomar los gobiernos regionales.

Al único dirigente que no da caña es a Santiago Abascal, porque ni le mira a la cara, así que difícilmente puede engañarle. Y tampoco tiene problema con su socio Pablo Iglesias: sabe que puede machacarle y desautorizarle lo que quiera, que Iglesias no se inmuta. Traga todo porque lo único que verdaderamente le importa es no perder la vicepresidencia.