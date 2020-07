EN este tiempo de dogmas y verdades absolutas, según algunos indiscutibles, se lleva mucho eso que llaman con fanfarria medieval “la tendencia ejemplarizante”, también conocida por la expresión, bastante viejuna, de dar lecciones a los demás. Por cierto que viejuno me parece ya un adjetivo viejuno: así va de rápido el lenguaje, aunque no todos se enteren.

Es tiempo de dar lecciones precisamente porque hay personal que se cree en posesión de la verdad absoluta e incuestionable, o, algo peor, eso que llaman “la verdad conveniente”, la cual es necesario aceptar si quieres tener el carné de la modernidad post/post. Nada peor que airear mucho el carné de algo, sobre todo de algunas cosas, porque una etiqueta siempre será una etiqueta: en ella pone el precio y también suele poner la composición del producto. Andar etiquetado por la vida quita libertad, se mire como se mire.

Dar lecciones es propio de este tiempo en el que el poderío mediático (el que sea) ejerce no pocas veces de maestro de lo correcto. Todo tiene que ver con la pavorosa generalidad, y con la no menos pavorosa demagogia, que crea frases como quien se lía el mantra a la cabeza. Esas frases, una vez descongeladas, sirven para alimentarnos en la tarea ejemplarizante, que es, por definición, un código de moralina no solicitado, pero entregado con generosidad para que todo el mundo se mantenga, oh sí, en el camino recto. Ejemplarizar, moralizar, dar lecciones a todo pasto, como si fuéramos estúpidos: es uno de los castigos del momento.

Lo grave es que la mayoría de esas lecciones, ya digo, no son pedidas ni solicitadas. Forman parte de una especie de catecismo dogmático que se mueve en unas generalidades globalizadoras líquidas, que intentan permear, o empapar, las sociedades con sus direcciones de la mente, cargándose cualquier intento de consideración particular. El individuo debe aceptar lecciones de los supuestos poderes, donde figuran los indiscutibles conocedores del alma humana, aunque filósofos, eruditos y científicos hayan sido marginados de la movida, porque siempre molesta la duda, la reflexión pausada, sobre todo si se puede tirar todo recto y sin matices, usando un pensamiento más bien autoritario. Esta moralina vuelta y vuelta, esta filosofía de barbacoa, es la que se estila, en el peligroso afán por crear un catecismo de la modernidad sin posibilidad de discusión. Los ciudadanos reciben todo el tiempo lecciones supremas que deben asimilar a riesgo de convertirse, si no lo hacen, en tipos muy inapropiados para el presente y el futuro, viejunos perseverantes, o retrógrados del copón, que molestan a la hora de crear la gran doctrina inaplazable y ejemplarizante.

En realidad, nos encontramos en una de esas épocas en las que el dogmatismo campa a sus anchas, ofreciendo, paradójicamente, la esencia de la libertad moderna que consiste, qué cosas, en la aceptación de esos dogmas. Toda una entelequia difícil de digerir. El ciudadano, de paso, recibe abundantes regañinas, y siempre encuentra a los poseedores de la verdad, dispuestos a impartir lecciones. El futuro sólo se salvará mediante una adecuada revolución antidogmática, que comienza por cuestionar el lenguaje de dominación propagandística, herramienta no tan sutil como parece.