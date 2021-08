David del Puerto: Composición y Sinfonismo en el “LXIII Curso U.I. de Música en Compostela”

David del Puerto titular de la Cátedra de Composición y Sinfonismo para el “LXIII Curso U.I. de Música en Compostela”, es un maestro formado con Luís de Pablo, en el Círculo de Bellas Artes, de Madrid, y que también probó experiencias con la escuela de Francisco Guerrero, compartiendo tendencias afines con sus compañeros Jesús Rueda, César Camarero y J.Torres, un primer laboratorio de pruebas, comenzando a desarrollar sus propios principios. Un primer trabajo resultante, será “Ritual”, presentado con “Veladura” en el Festival Almeida de Londres, en un seminario de Luís de Pablo. Pasó por París, en donde entró en contacto con Pierre Boulez y su “Ensemble Intercontemporain”, a mediados de los ochenta, quien seleccionará su obra “Veladura”, que le encargará un nuevo trabajo. El primer compromiso orquestal, lo recibirá del “CDMC”, con “Corriente cautiva”. Siguiendo su forma de crear, llegarán “Kleines Koncert”, para el “Festival de Bruselas”, y “Étude”, de nuevo para el “CDMC”, y la misma inclinación hacia la obra concertante con el “Concierto para marimba”, encargo del “INAEM”.

Hacia finales del siglo XX, destacarán las obras para instrumento solistas, desde el “Concierto para violín” o “Rejoice” (para piano), dedicada a Luís de Pablo y en 2001, terminará el primer trabajo teatral, una escena para dos voces y seis percusionistas, basada en el final de “Sonata de espectros”, de Henrik Ibsen, titulada “Sol de invierno”, un compromiso del “Ensemble Drumming” de Oporto. Constantes de su quehacer, son el interés por los valores expresivos y las atenciones hacia la forma. Su música fue evolucionando desde un aspecto más continuo, a una alternancia de secciones caracterizadas por procedimientos y texturas contrastados, concibiendo al oyente como parte necesaria de la comunicación, relacionando igualmente la vertiente expresiva.

Para su compañero J.Arias, su objetivo es la búsqueda de una sonoridad determinada, que sea reconocible, en la que la armonía tenga capacidad de generar colores y contrastes que puedan ser usados dramáticamente y que permitan cambios en la velocidad y en la densidad armónica. Así mismo, destaca el papel motor del ritmo: en sus obras se advierte una progresiva simplificación métrica; los valores rítmicos complejos se abandonan a favor de un pulso perceptible y regular. Su labor compositiva, pretende ser más intuitiva que sistemática, más apegada a la materia sonora. La intuición, sin embargo, no está contrapuesta al rigor en el que se asienta su lenguaje, lo que le lleva a reelaborar constantemente.

Ejemplo serán la cantidad de obras primerizas, que quedaron fuera de catálogo, la mayoría precedentes su estimulante etapa con F. Guerrero y la misma “Ritual”, obra de aprendizaje, fue resuelta con material prestado por su maestro Guerrero, proveniente de un cuarteto para clarinete, violonchelo, trompa y trombón, ampliándola entonces para ocho instrumentos. “Deneb”, con Boulez por medio, inauguraba el género concertante, utilizado con asiduidad posteriormente, y un retorno a su maestro, en reconocimiento a sus enseñanzas, tema que se hacía evidente en el título (en el nombre de la estrella más brillante de la Constelación del Cisne). El giro con respecto a ella, será “El canto de las dos naturalezas”, para el Festival de Verano de Ginebra, en su décima edición, dedicada a España. Pieza para soprano, flauta, clarinete bajo, oboe, fagot, piano y percusión, en la que se vuelca todo lo que no se había llevado a cabo en la partitura de “Deneb”, salvando el uso de cuartos de tono, sobretodo en la voz. Utiliza células interválicas de tres notas que le otorgan cierta sonoridad modal, aunque no organizan totalmente el discurso musical. Un inmenso trabajo creativo sobre un texto en sánscrito, ya que el autor mostraba ciertas reticencias hacia el uso del castellano. El sánscrito se utilizaba como material fonético, a partir de la descomposición del texto.

Vamos hasta el reciente David del Puerto, por su ópera “Lilith, Luna negra”, sobre texto y dirección escénica de Mónica Maffía, que pudo seguirse en las programaciones de temporada de la, con ”Fundación Juan March”, y un ensemble instrumental de seis músicos, para las voces de la mezzosoprano Joanna Thomé da Slva- “Lilith”-, la soprano Ruth González- “Eva” y el barítono Enrique Sánchez- Ramos, como “Adán”, una ópera de aproximadamente, hora y media, en una producción que también pudo seguirse por “Radio Clásica”, de “RNE”. Para el autor, era la tercera incursión en el género, después de “Sol de invierno” y de “Vacaguaré”. Pero hacer óperas, dirá, no es como hacer sinfonías, cuartetos sonatas; no tanto por el hecho de que se trata de un género tan ambicioso y complejo, sino porque el abanico de posibles es mucho, mucho mayor: el tema, el tipo de lenguaje y los aspectos formales del libreto, el número de personajes, la plantilla instrumental, las cuestiones escénicas, hacen que cada experiencia operística, sea única para el compositor, y tenga una presencia fortísimamente individual en su vida. No se siente un compositor agónico, sino que suele escribir fluido, bastante rápido y sin grandes parones.