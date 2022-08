De Cambados a Monterrei

DISE que en Galicia temos bos caldos. E non me refiro ó caldo de verzas ou de nabizas que foi o prato principal nas casas do rural durante a posguerra, como nos contaban os nosos avós, e que hoxe nos segue a quitar o frío cando chega o inverno. Non falo do caldo ó que lle botaban unto e ósos de porco ó cocer. Refírome ós viños que se producen na nosa terra, tan apreciados dentro e fóra das nosas fronteiras. Así, temos a festa do viño albariño de Cambados, a festa do viño de Monterrei en Verín e outras moitas como son a do Ribeiro en Ribadavia ou as de Valdeorras, Amandi, etc. Sabemos de caldos, e moito, dentro do noso país.

Fanse viños moi bos que reciben premios aquí e no exterior, permitindo ese recoñecemento que as características do produto se difundan fóra, que se publicite. Algúns viños descubrímolos en ceas cos amigos, en xantares coa familia, achegándonos ás feiras do viño da distintas denominacións de orixe, por recomendacións en tendas gourmet e foros, pola lectura en revistas de enoloxía ou a través dos propios adegueiros que nos agasallan coas creacións das súas propias mans facéndonos saborear novos matices das cepas máis apreciadas en cada botella. O mundo do viño é fascinante, sempre que nos acheguemos a el co desexo de desfrutar aprendendo de cada copa. Valorando o esforzo que supón o coidado das viñas, o traballo da propia vendima, os riscos que os viticultores asumen fronte a unha metereoloxía ás veces adversa e un sinfín de circunstancias que rodean o propio proceso.

Hai viños que maridan mellor cos peixes e mariscos, outros coa carne roxa e os queixos, uns con máis corpo e outros máis lixeiros e frescos. Resulta fundamental que se sirvan á temperatura axeitada e nunha boa copa que permita exaltar as súas condicións olfativas, visuais e gustativas. Parecen cousas triviais, pero non o son para a boa percepción organoléptica de aromas e sabores, igual que inflúe a ocasión e a compañía. Estar coas persoas que queremos mentres desfrutamos dunha copa de viño é das mellores experiencias das que podemos gozar no noso tempo de lecer. Brindo porque teñamos moitas ocasións futuras para tomar esa copa xuntos!

Moi coñecido é o proverbio latino que di ‘In vino veritas, in aqua sanitas’ (no viño está a verdade, na auga a saúde). No día a día buscamos a saúde a través da auga, sen dúbida, tan necesaria para o noso organismo e tan escasa nestes tempos que vivimos, pola seca que nos ameaza. Pero nas ocasións especiais penso que non pode faltar o viño, branco ou tinto, segundo as preferencias dos que chocan as copas, o menú e a ocasión coa que se sentan á mesa ou no sofá. Dise que fai ás persoas deshibirse, contar a verdade, falar con liberdade. En estado de embriaguez, ninguén pode mentir.

Cóntase que cando nos decantamos por un viño ou outro estamos a descubrirlles ós demais algúns aspectos da nosa personalidade. Se escollemos un branco é porque somos persoas extrovertidas, curiosas, divertidas, moi esixentes e traballadoras, sempre buscando a perfección. O tinto identifícase coas persoas tranquilas e organizadas, que destacan pola elegancia e a sofisticación, así como pola seguridade en si mesmas. Será isto certo? Non eliximos tamén en función do momento?