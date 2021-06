De Funes a Indiana Jones

EN una reciente entrevista, el considerado creador del informe PISA, Andreas Schleicher, expresaba de modo muy elocuente su opinión sobre el currículo educativo en España: “tiene un kilómetro de amplitud y un centímetro de espesor”. Andreas, que es titulado en física y matemáticas, lo ilustraba diciendo que hacer acopio sin más de conocimientos de física y química no resulta de utilidad para los estudiantes, pero sí pensar como un científico, diseñar un experimento o entender el concepto de causa y efecto. Leyendo la entrevista recordé el libro de Amanda Ripley –la periodista y escritora, no el personaje de videojuegos–: The Smartest Kids in the world. And How they got that way –Los niños más inteligentes del mundo. Y cómo llegaron a serlo–, en el que afirma que países como Finlandia, Corea del Sur, Japón o Canadá, no sólo obtienen muy buenos resultados en los informes PISA sino que destacan por enseñar a pensar.

Creo que no se habla suficientemente del tipo de educación que debemos dar a nuestros jóvenes. Saber muchas cosas es bueno, pero solo si se sabe qué hacer con ellas. Es inútil insistir machaconamente en la gramática si no se logra mejorar la comunicación oral y escrita. También lo es aprender a leer a edades en las que el cerebro ni siquiera está preparado para esta tarea tan compleja, de modo que más allá de transcribir con dificultad el texto a voz, no se logra que se entienda lo leído, ni se asocie con lo conocido, ni mucho menos se argumente sobre ello.

Saber es necesario, pero no es suficiente si no se aprende a hacer y a resolver cosas con lo sabido. Y ambas cosas no llegan si además no cultivamos la inteligencia más ejecutiva, esa que nos lleva a fijarnos objetivos y a esforzarnos en conseguirlos. A veces pienso que necesitamos recorrer el camino entre dos perfiles de personajes célebres, surgidos ambos de mentes que demuestran la importancia de la imaginación y la creatividad. El primero es Funes el memorioso, creado por Jorge Luis Borges. Debido a un accidente, Ireneo Funes no podía olvidar nada, y así lo cuenta Borges en su libro: “Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero...”.

La educación que recibimos, permítanme la exageración, es tipo Funes, orientada en exceso a la memorización y al acopio ingente de saber. Si esto siempre ha carecido de sentido, lo tiene menos a día de hoy, cuando la mayor parte de nuestra “memoria” está más fuera que dentro de nuestro cerebro, en multitud de dispositivos –móviles, tabletas, computadoras...– y hasta en eso que llamamos la “nube”. Por supuesto, no quiero restar importancia a la memoria, que resulta imprescindible además para aprender. Daniel Willingham, psicólogo experto en educación, dijo que la memoria es el residuo del pensamiento, y yo añadiría que también es su sustrato. Pero esto ni justifica centrar la educación en la memorización ni memorizar cualquier cosa, despreocupándonos de cómo usarla luego.

Por eso me parece que del modelo Funes, ese pobre hombre que no olvidaba absolutamente nada de lo que vivía, ni siquiera sus sueños, hay que transitar al de Indiana Jones, el personaje creado por George Lucas, y que no necesita mucha explicación: famoso arqueólogo, profesor y aventurero impenitente, siempre a la búsqueda de tesoros históricos.

No sé a ustedes, pero a mí me gustaría ayudar a mis alumnas y alumnos a ser más como Indiana Jones, donde triunfa la creatividad y la acción, que como Funes, que no podía ni olvidar su desventura.