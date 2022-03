HACE tiempo que no permito que en mi casa se cocine con aceite de girasol. No es ni una manía ni una preferencia culinaria en relación con el sabor o el aroma. Simplemente desconfío de un producto industrial, proveniente de semillas prensadas de las que, para extraer su grasa, se precisan disolventes. Orgánicos sí, o eso nos dicen, antes de refinarlo. Segundo proceso donde también intervine la ciencia química. El caso es que la grasa final, que vemos en las botellas, de color amarillo, casi insípida y sin olor, me hace desconfiar de su idoneidad para el consumo humano. El mío, al menos.

Lo grave es que cualquier producto habitual como las conservas de pescado y verduras, las margarinas, mahonesas, algunos embutidos, elaborados varios... llevan en su composición aceite de girasol. Así en genérico. Ni siquiera indican el nivel de poliinsaturación, ni la cantidad de antioxidantes naturales, si es que lo tienen, ni otras virtudes propias de las pipas de girasol, como el Omega 3 y el Omega 6, que la mayoría de las veces se pierden en el proceso de refinado. Al final, el superior valor del aceite de girasol es su bajo precio.

He de confesarme adicto al aceite de oliva virgen extra, decir que he escrito una docena de libros e historias de ficción para escolares con el zumo de aceituna como protagonista, y pregonar que en la cesta de la compra he desechado muchos productos por estar elaborados con aceite de girasol. Además tengo el convencimiento de que ha de llegar el día, como ahora sucede con el aceite de colza, en que será un mérito no emplearlo. ¿Estoy incitando al no consumo de este tipo de grasa vegetal catapultada, por la invasión de Ucrania, a la cima de las necesidades básicas? Pues sí. Y con más razón si su precio se acerca al de oliva.

Ucrania era, hasta la locura de Putin, la primera productora de aceite de girasol del mundo. España es la séptima después de haber sido en el siglo XVI su introductora en Europa, pero en consumo estamos casi a la cabeza, en detrimento de nuestros olivares y almazaras. Uno de tantos despropósitos del comercio alimentario globalizado, regido por la producción o los precios y no por la calidad e idoneidad de los mismos.