De inmigrantes e emigrantes

POR mar medra un enorme índice de inmigrantes a Canarias que este ano supera ao resto de España. Do 1 de xaneiro a este 15 de novembro chegaron ás súas costas 16.760 inmigrantes en 553 embarcacións irregulares un 1.019% máis que no 2019 segundo o último informe de inmigración do Ministerio do Interior, e o Goberno recorreu a instalacións militares insulares para compensar a imposibilidade da axuda ao elevado número de xentes refuxiadas.

Nesta grave situación migratoria en España, apuntaranse algúns datos da súa relación global e da cifra de persoas estranxeiras situada en 5.023.279, en tendencia crecente do saldo nestes últimos anos. Resultando ademais o índice da poboación de orixe inmigrante no ámbito estatal nun número de 7.305.869 e consolidándose o seu crecemento. Aínda que a distribución dos inmigrantes non é a mesma que hai un século o que si cambiaron foron os fluxos inmigratorios e a súa maior afluencia actualmente en correntes de sur a norte. E se nos subliña que entre os principais países de inmigración son, entre os cinco grupos de nacións cun alto nivel de emigrantes segundo o atlas do profesor Gilles Pison, o Estado español que figura no grupo cuarto na orde con Austria, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemaña, Francia, Países Baixos, Bélxica e Italia. A poboación estranxeira ten notábel presencia entre o amplo núcleo inmigratorio hispano; o número de estranxeiros empadroados en España chega a un 11% da poboación.

No dicir da Xunta de Galicia ao través da Secretaria Xeral da Emigración, Galicia medra coa inmigración, e organiza programas urxentes para as necesidades dos inmigrantes, pois na actualidade na comunidade galega parecen convivir 95.568, cifra que case cuadriplica á do ano 2000, cando había 25.602 empadroados. Sendo no 2.019 xa o número de estranxeiros aquí residentes de 95.568, un 3,4 % da poboación total, cun aumento do 17% respecto ao ano anterior, con 81.442 empadroados, que representaban o 2,9 % dos habitantes, subliñándose como principais países de inmigración a Portugal, Brasil Colombia, Romanía, Arxentina e Marrocos. En termos porcentuais, do total da poboación galega, 2.784.169 habitantes, os nosos inmigrantes representan un 3,4%, asentándose maiormente nas provincias de Pontevedra e A Coruña.

Con tais datos pódese afirmar que Galicia se establece nun punto medio conforme o Instituto Nacional de Estadística cun perfil de inmigrantes empadroados no Estado español do 11 % da poboación total, maiormente en xente nova, procedente na maioría de Latinoamérica. No 2019 Galicia ganou residentes e entraron 17.747 máis dos que saíron, o maior saldo da serie histórica. Galicia ganou un total de 12.391 habitantes pola inmigración no 2018, un incremento do 85% fronte ao año anterior. Os datos avalan que Galicia é unha comunidade que dende hai unhas décadas deixou de ser un país exportador de emigrantes para se converter nunha sociedade receptora de inmigrantes á busca dun futuro mellor.