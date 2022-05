De la guerra Tic al terrorismo Vip

Lo que diferencia a la guerra del terrorismo y la delincuencia organizada no es el número de víctimas que causan, sino que la guerra es un conflicto armado entre estados, el terrorismo consiste en el ejercicio de la violencia con el fin de causar muertes o daños a un enemigo que no se puede defender y es atacado por sorpresa, amparándose en motivos religiosos o políticos, mientras que la delincuencia organizada consiste en causar muertes y destrucción por razones económicas o por motivos de carácter personal.

Desde la prehistoria la guerra se entendió como un enfrentamiento llevado a cabo con cierto nivel de formalización. Para eso se limitó a períodos concretos del año, a zonas definidas, y los enfrentamientos eran más o menos a campo abierto entre grupos de guerreros, que se diferenciaban por sus armas, tocados y posteriormente por sus uniformes. En las guerras, desde la tribu al estado, siempre hubo víctimas no beligerantes, fundamentalmente las mujeres y los niños, y daños en casas, campos y en la ganadería y los alimentos almacenados. Sin embargo, de un modo u otro, siempre existió un consenso en la forma en la que se debía hacer, ya fuese porque había normas y costumbres que funcionaban como leyes no escritas, o porque se regulasen religiosa y legalmente los límites que no se debían sobrepasar.

En la doctrina clásica sobre la guerra, desarrollada a partir del siglo XIX por estrategas, politólogos y juristas, se establecieron los principios siguientes. Como la guerra es un conflicto armado entre dos estados cuya existencia está reconocida antes del inicio del conflicto, y que poseen cada uno de ellos el control militar, económico, jurídico y político de un territorio delimitado por sus fronteras, se inicia cuando -con una declaración formal transmitida por sus embajadores, o sin ella-, un ejército penetra en el territorio, el espacio naval o el aéreo de otro país. Se dice entonces que la violación de las fronteras es un casus belli, y el equivalente a una declaración formal de guerra.

Una vez penetrada la frontera del país agredido por parte de su agresor, tienen lugar una serie de acciones de marcha, avance y aproximación entre los ejércitos, o partes de ellos, que desembocan en una serie de batallas que culminan en la batalla decisiva. Y se llama así a aquella que deja a uno de los ejércitos sin capacidad operativa y le obliga o bien a rendirse, o a ser aniquilado por el vencedor. Si como resultado de la batalla decisiva se logra la toma de la capital del país ocupado, por lo general todo el país pasa a ser controlado por el agresor. Pero, una que vez que eso ocurre, la potencia ocupante pasa a encargarse del gobierno del país conquistado, lo que tiene que hacer respetando una serie de leyes y normas que están consagradas por el derecho internacional y le hacen responsable de la seguridad física y el bienestar básico de la población. Puede darse el caso de que previamente haya habido un armisticio o una rendición, pero, aunque no sea así, las obligaciones del ocupante básicamente serán las mismas.

Las acciones militares son muy complejas y dependen de los siguientes factores: el número de combatientes, su armamento, su movilidad y la capacidad de coordinación de todas sus fuerzas, que corresponde al mando de cada ejército. Solemos pensar que un ejército más numeroso derrota a otro más pequeño, pero a veces no es así porque la superioridad numérica puede hacerlo inmanejable, e imposible de aprovisionar de comida, forraje o combustible, y por eso fácilmente se colapsa. Esto ocurrió en las guerras Médicas y también con los ejércitos egipcio, chino e hindú, basados en gigantescas masas de infantería mal armada, mal entrenada y descoordinada. En la II Guerra Mundial, cuando Alemania invadió la URSS el Ejército Rojo estaba muy mal armado, carecía de equipos y un mando competente. Stalin había hecho ejecutar antes de la guerra a más de 130 de los 164 generales de división, por razones políticas. Los sustituyó por arribistas políticamente fieles, algunos de los cuales ni escribían correctamente. Pero el mariscal Zhukov consiguió frenar al ejército alemán lanzando ofensivas de divisiones casi sin ningún arma que no fuese una bayoneta. Su idea era que si había más soldados soviéticos que balas alemanas se podía tomar una posición a costa de las bajas. En la toma de Kiev por el ejército alemán murieron 600.000 soldados soviéticos. 400.000 de ellos se rindieron. El mando alemán los dejó morir de hambre y frío al aire libre. Evidentemente la vida de los soldados rusos no le importaba nada a ninguna de las dos partes.

Tras el descubrimiento de las armas de fuego y la artillería, el armamento se caracterizó por: su alcance, su potencia de fuego y su cadencia de disparo. El ejército que tiene cañones de mayor alcance puede aniquilar a su rival, aunque los suyos sean más potentes. Y lo mismo ocurre con los tanques y los aviones. Entre dos formaciones de tanques gana la que tiene cañones de mayor alcance, si sus mandos son competentes; si se dejan atrapar no. Pero ese alcance no sirve si el blindaje de los tanques de menor alcance no puede ser penetrado por el de los que tienen cañones de alcance mayor. A veces un pequeño detalle es la clave de la superioridad de un arma. En la batalla de Inglaterra el caza Spitfire consiguió anular al BF 109 alemán porque estaba armado de 8 ametralladoras, pero también podía alcanzar un altitud mucho mayor, porque su combustible era de mayor octanaje y porque el inyector de su motor Rolls-Royce le permitía hacer giros mucho más bruscos y picados en los que dejaba atrás a su rival.

Tras la II Guerra Mundial el alcance y la velocidad fueron las claves del desarrollo tecnológico militar en los aviones de combate y misiles. Los reactores pasaron a volar a 2.300 km/hora frente a los 600 o 700 de los últimos cazas de hélice. Y además el combate pasó a basarse en los misiles, que fueron el arma básica de la posible guerra nuclear. El misil más rápido es el mejor. Si porta un arma nuclear la idea es que llegue al enemigo antes de que despeguen los suyos, lo que llevó a una disparatada carrera de armamentos atómicos en aviones, submarinos, buques de superficie y misiles balísticos y de crucero.

Pero el problema de la velocidad del misil es que puede ser interceptado por otro mejor por su software o su hardware, y que además no sirve de nada si su carga, limitada por su peso, no es lo suficientemente destructiva y no se quiere llegar al uso del arma nuclear. Para mejorarlos se creó la doctrina del intercambio de salvas, o de una guerra entre países con misiles de precisión y aviones furtivos que destruyan objetivos claves que dejan desorientado e incapaz al ejercito enemigo, que se verá aislado de sus mandos. Esos misiles hacen muy vulnerables a los aviones, toda clase de barcos, tanques..., como se puede ver en la guerra de Ucrania en la que la OTAN parece estar probando esa estrategia con las fuerzas acorazadas rusas, numéricamente superiores. Con lo cual la guerra desembocaría en una pirotecnia sin sentido, si al final no se puede ocupar el país enemigo.

Pero es que además el coste del I+D de esas armas y su fabricación las hace casi imposibles de fabricar en masa. En 1956, por ejemplo, la USAF americana tenía en servicio 25.000 aviones; en 2014, 5.000, incluyendo todas las clases. Lo mismo ocurre con los grupos aeronavales en los que su portaaviones solo puede atacar con 25 de sus 75 aviones, porque los demás son para su propia defensa antiaérea, coordinada con fragatas y submarinos. El hundimiento del crucero Moskvá por Ucrania fue prueba de esa vulnerabilidad, antes demostrada con el ataque al Reuben James en el Pérsico por una lancha “terrorista”, o por el hundimiento del mejor destructor de la Royal Navy en la guerra de las Malvinas con un misil Exocet disparado por una anticuado avión Skyhawk.

Los costes crecen de un modo tan exponencial, según la ley de Augustine, que en el 2054 los USA tendrían, de seguir así, un único avión de caza a compartir por los Marines, la Marina y la USAF. Se trata de una carrera sin sentido, si no se quieren utilizar armas nucleares, que en sí mismas son un sinsentido porque impiden la conquista del territorio atacado, llevan a la destrucción mutua de los combatientes, cuando no de casi todo el planeta. Curiosamente parece que se apuesta por su mejora. Los intereses de las industrias de defensa llevan a una carrera de inversiones sin sentido, basada en la integración de todas las tecnologías. En esa carrera inversión, corrupción y guerra van de la mano. Abdul Qaadar Fitrat (The Tragedy of Bank of Kabul, 2021), exdirector del banco nacional de Afganistán, apartado de su cargo por querer frenar la corrupción de los más de dos billones de dólares que costaron veinte años de guerra, ha explicado muy bien cómo se tejieron las redes de corrupción entre políticos, militares, comerciantes y fabricantes que desembocaron en una estrepitosa derrota de la OTAN por parte de unos 85.000 talibanes que se desplazaban en motocicletas.

Los talibanes son terroristas, no hay duda, pero entrar en Paquistán, violando su espacio aéreo, asesinar a Bin Laden, otro terrorista sin paliativos, y a parte de su familia, en vez de detenerlo y juzgarlo para evitar un conflicto internacional, ¿qué es ? ¿Una acción bélica entre estados, una venganza sin más, o qué? Atacar desde el cielo de modo invisible en cualquier lugar del mundo, ¿qué es? ¿Y presentar ante la ONU documentos falsos sobre armas químicas iraquíes para poder invadir un país, engañar a su propio ejército para luego confesarlo, es aceptable? La tecnología parece no tener límites, ¿la moral también? De esa respuesta y de la decencia en la guerra depende nuestro futuro.