De la humanidad del líder

HAY un cierto aire de sumisión en buscar la humanidad del líder, en desear que tiemble su voz o que broten sus lágrimas. Nos gustaría confirmar que los llamados por los dioses, en otro tiempo, y según la graciosa tradición, escogidos por ellos por su supuesta grandeza, pueden sentir a veces el áspero dolor de los mortales. Nos gusta esperar a que llegue ese gesto humano, mortal y rosa, de los vencedores, de los bendecidos por la suerte o por la Historia. Sin embargo, existe la teoría de que el gobernante frío y duro como el pedernal es más ambicionado por su pueblo. Quizás, en esta época en la que de pronto la amabilidad y la bondad están mal vistas, incluso la compasión, algunos esperan del líder rudo y autoritario una solución para sus problemas.

La voz destemplada, el gesto desabrido, el talante impostado y las frases intimidatorias, o ese egocentrismo tan patético, son, en realidad, una forma de publicidad. Todo depende de a quién te dirijas. A quién quieras asustar o advertir. Tiene algo de camuflaje natural, como los animales que cambian de color, que erizan púas, que desorbitan los ojos, que estrangulan aparentemente los miembros, que enseñan la cresta o se agrandan de manera ficticia. Las técnicas de dominio de la naturaleza están también en nosotros.

Como escribimos hace unos días, el derrotado Trump se despide sin desmentir su habitual gesto hosco, con esa profunda inhumanidad de las penas de muerte. Un corolario triste y mezquino para un gobierno oscuro, casi veinte años después de que no hubiera ejecuciones federales. No es algo que una democracia se pueda permitir sin sufrir en su espíritu un grave daño. Y Biden, si quiere iniciar un nuevo tiempo, debería luchar por acabar de una vez con todo esto. Por erradicar algo tan viejo, tan caduco, tan terrible. Pero existe esa otra mirada, la de lo que algunos llaman gozosa inflexibilidad, la de la mano dura e implacable. Por supuesto que tienen sus apoyos. La humanidad del líder puesta en entredicho, confundida estúpidamente con la debilidad. La humanidad y la compasión no son muestras de flaqueza, sino de fortaleza.

Pensaba en esto, mientras revisitaba esa serie de la que usted me habla. Sí, The Crown. ¡Desvela tantas cosas! Volví a ese capítulo de la tragedia de Aberfan, en Gales, donde, en 1966, 116 niños murieron aplastados por miles de toneladas de carbón y lodo. Fue un episodio terrible, y Peter Morgan aprovecha para dibujar a una reina Isabel II incapaz de llorar. Dicen las crónicas que, en aquella ocasión, sí lloró. También se dibuja cómo se construyen los discursos para esas ocasiones, cómo hay una inevitable distancia entre la pulcritud del poder y la infinita tragedia de los pobres. Aunque Lord Snowdon y Felipe de Edimburgo se mostraron gravemente afectados.

Harold Wilson, primer ministro entonces, aparece en ese instante de soledad, calmando a la monarca cuando, trágicamente, dice que no puede derramar una lágrima, ni la ha derramado (escuchamos) en otros momentos duros de su vida. Que los bombardeos de Londres secaron sus ojos para siempre. Y Harold Wilson asegura que es mejor así. Que el pueblo necesita ver a alguien que no se muestra tan humano, o tan frágil, como los mortales. Qué cosas.