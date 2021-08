De la Rocha

Sergei Rachmaninov. He aquí las manos del que, según todos los expertos, fue el mejor pianista de todos los tiempos. Mozart quedaba lejos y, en todo caso, los testimonios son confusos. Pero hay quien consiguió ver personalmente a las dos figuras restantes que quedarían en el ránking: al ruso y a Franz Liszt. Me lo contaba el noiés Argemiro Pérez Cobas, que fue hasta su muerte 1er viola de la Orquesta Nacional. Y me decía que, pese a la rotundidad de Liszt, don Sergei era casi milagroso, con una técnica virtuosística al que sólo se ha acercado Vladimir Horowitz. Procuren oír la grabación de sus 4 conciertos (RCA/1940/41) con la de Filadelfia bajo las batutas de Stokowski y Ormandy...