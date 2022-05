De Macron a Johnson: dos en la carretera

ES VERDAD que el socialismo vive momentos muy complicados en Francia, sobre todo a causa del auge de Mélenchon. La división de las izquierdas, incluso en bloques casi incompatibles, es un problema que ya afecta a Francia, pero podría llegar a ocurrir aquí, vista, sobre todo, la deriva actual.

Mélenchon ha llamado a reunir a la izquierda en torno a su partido, hijo al fin del socialismo, y ahora herramienta indirecta de la discordia familiar. Que para unir a la izquierda haya que inclinarse ante el euroescepticismo mélenchoniano es una muy mala noticia. Más pronto que tarde el euroescepticismo se revelará como un error, como el resultado de una falta de altura de miras, y eso es exactamente lo que ya sucede en el Reino Unido.

Ahora bien, para consumo doméstico la idea va bien. Funciona. No tanto, como se ha visto, como para acabar con Macron, cuyo poder, sin embargo, ha quedado tocado. Acaba de prometer más Europa y el “renacimiento de la democracia”, lo que implica aceptar, supongo, que la democracia no vive sus mejores momentos. Así es, tantos son sus enemigos y los que se aprovechan de ella para demolerla.

El ruido de los salvapatrias no es precisamente música de violines. Macron es el ganador de la crisis de la izquierda francesa, más que Mélenchon. Y aunque para los socialistas no hay decisión buena (hagan lo que hagan, el resultado no les favorece), creo que más vale defender la identidad que plegarse a ideas que no tienen nada que ver con ellos. O que no deberían tener nada que ver con ellos. La situación se define con una frase popular: a perro flaco, todo son pulgas.

Es verdad que la crisis (política, económica, etc.) se ha llevado por delante a la izquierda tradicional en Francia, que se debate entre el riesgo de desaparecer de la Asamblea y la escisión, pero al menos se han salvado los muebles a última hora en lo que se refiere a Europa. Aunque debilitado, Macron sigue imponiéndose a Le Pen y tiene la oportunidad de imprimir un giro muy necesario en el corazón de la Unión. Veremos lo que emana de la conferencia sobre el Futuro de Europa. También tiene la oportunidad de demostrar que el ruido, la propaganda, la confusión deliberada y el pensamiento maniqueo sólo llevan al desastre, sólo son cantos de sirenas que conducen inexorablemente contra las rocas.

La guerra en Ucrania nos da algunas lecciones importantes sobre cómo encarar el futuro. Pero también la deriva del Reino Unido. El populismo de Johnson ha encallado definitivamente. El rumbo errático de los últimos meses (fruto de la progresiva contaminación euroescéptica, que daba votos, pero también de la irritante forma de gobernar de Johnson) se ha cobrado ahora su cuota de castigo. El batacazo conservador en las elecciones municipales ha sido grande, aunque fundamentalmente en Londres. Ahí, el laborismo sí resurge (y también los liberales).

El Reino Unido puede ser un buen laboratorio para analizar lo que supone apuntarse al aventurerismo político oportunista y emocional. Y algo más: la casi segura victoria del Sinn Féin en Irlanda del Norte anuncia, en palabras de Michelle O’Neill, “una nueva era”, bajo la idea de “un partido, una isla”. En unos años, la Irlanda europea podría dejar en evidencia toda la política nostálgica de Westminster.