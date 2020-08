De nuevo la pandemia

A MEDIDA QUE AVANZA EL VERANO y parece remitir ya el bochorno de los días de canícula de julio y agosto, se complican las cosas desde el punto de vista médico. Era previsible la multiplicación de casos con el aumento del ocio, la vida exterior y las relaciones desenfadadas propios del género de vida estival. Esta relajación debió haber sido oficialmente prevista por el comité de sabios, de aficionados o lo que haya en Madrid, y por consiguiente advertida con severidad.

Como al principio, siguieron faltando directrices generales, explicaciones muy firmes y claras sobre líneas previsibles de evolución de la pandemia y sobre las medidas que podría tomarse, incluyendo una vigilancia coercitiva real, imprescindible en un país arruinado, con 50.000 muertos, cansado y bastante escéptico de las pobres directrices oficiales. Faltaron en los canales de televisión más generales de RTVE programas de discusión sobre estos asuntos entre distintas posiciones y puntos de vista: científicos, políticos, de las fuerzas económico-sociales directamente implicadas en las medidas a tomar. Podrían haberse extraído conclusiones allí y hubiese sido algo valioso aunque solo fuera para transmitir confianza a la población, pero este gobierno no se reúne, no concita consensos y de vez en cuando nos enteramos de que grupos de científicos solventes, de empresarios, o de ciudadanos que dicen ya no creer en nada, hacen valer su descontento en los medios científicos, públicos o en la calle.

Pese a la comprensión de las dificultades objetivas de la situación para cualquier Administración, la pérdida política de confianza pública durante estos meses en nuestro Gobierno central por una mala gestión debida a desabastecimiento y saturación de hospitales por imprevisión, a descoordinación entre instancias e incompetencia, habrá contribuido también a la desmoralización de la población con la consiguiente merma del sentido de la responsabilidad y a confiar en lo que cada cual estime conveniente.

Tal desmoralización también ocurre cuando hay casos de corrupción entre políticos, pero las acusaciones contra Juan Carlos I de estos días basadas de momento en una conversación privada entre dos personajes extravagantes, con la salida precipitada de aquel a una especie de exilio, resulta ridícula y fuera de lugar en el contexto de esta sensación de desconfianza y cierta indefensión ante las consecuencias sociales de una grave enfermedad. Sólo así se explica la multiplicación de actos masivos de indisciplina y quizá hasta el asunto futbolístico que arruinó las expectativas turísticas coruñesas.