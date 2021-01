De nuevo, la tormenta

DE nada sirve preguntarse ni por qué ni cómo. Tal vez en esta ocasión, esta tercera ola, aunque dice la científica Margarita Val que estamos de hecho en una cuarta, nos sea más imputable a cada uno de nosotros que las otras. Sabíamos el riesgo, la tendencia, la probabilidad. Pero todos quisimos navidades, familia, reencuentros. Pero no, no voy a aceptar esa culpa colectiva al estilo heideggeriano que tal vez sirvió para que el pueblo alemán expiase los pecados del nazismo y del silencio consentido. No aguardo ni creo que vayamos a esperar demasiado de nuestros políticos. Pero sí al menos, sentido de la responsabilidad, la ética y la decencia en la gestión pública y de lo público, lo de todos.

Hemos jugado a que ya teníamos una vacuna y que todo era cuestión de tiempo. Un tiempo del que el virus y la muerte, la saturación hospitalaria y el agotamiento del personal sanitario, no entiende ni refleja. Pero ahí está. Bofetada a bofetada. La situación es de descontrol total. Mucho se cansaron las autonomías de querer protagonismo y control de la situación, competencias y foto. Y sí, ya lo tienen. Perfecto. Pero cada uno ha hecho lo que ha querido toda vez que el Gobierno central ha mirado a ese espléndido lado del que otros hagan y se responsabilicen. Lo más parecido sin serlo, a la indiferencia.

Y en estas estamos en un sálvese quién pueda. Juegan a recortes de movilidad, intentando evitar como sea el confinamiento y acostumbrándonos ya a que cada día mueren las mismas personas que un avión, o dos, o tres, que se caen. No tenemos compasión ni piedad. El egoísmo prima, siempre que no nos toque a nosotros y nos creamos el ombligo del mundo. Así de triste.

Hace unos días salía la cifra del INE del exceso estadístico de mortalidad en 2020, más de 80.000 fallecimientos a mayores de los esperados. La fría estadística, mórbida, impávida, heladora. Duelos en soledad. Silenciosas lágrimas que nadie ha visto y tampoco querido ver. Hasta nos robaron o hurtaron las imágenes del dolor. Y quién no ve y quién no quiere ver aún viendo se hace trampas así mismo. Triste, incívico, doloroso sí, pero también injusto, porque es frívolo. Nauseabundo. No nos dolemos de los demás. Somos insolidarios en el fondo por mucha apariencia de solidaridad en la superficie que afloramos de cuando en cuando. Ese cuando que solo es el que toca. O ante las imágenes de una cámara.

Se acaba un tiempo de letanías sin lágrimas porque la realidad nos azota. Nos avisan. Ya no pueden ni son capaces de hacer otra cosa. Nos preparan para cifras espeluznantes. Y hacemos como que no pasa nada, distraídos con la nevada del siglo y las caídas del hielo. Nuestros abuelos y bisabuelos no se caían ni resbalaban en la vida y vivían entre la nieve y sin calefacción y sin luz. Pero cómo ha cambiado todo. E incluso cómo hemos cambiado el prisma y el ojo con que queremos ver solamente lo que nos empeñamos en mirar y no ver.

Silencio. La tormenta ya está aquí. Estamos en el entreacto y preludio de lo que viene. Mientras, afánense en sus guerras políticas mediocres y de ínfima educación, en esa trinchera mezquina. Pero al menos, vacunen. Vacunen a toda prisa.