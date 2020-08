De Poe a Oruña

ENTRE mis lecturas de agosto, influido sin duda por mi dedicación última a las versiones televisivas de Agatha Christie y Conan Doyle, ha brillado con luz propia una joya extraordinaria publicada por esa editorial tan especial que es Periférica. Naturalmente, la novela detectivesca vive una nueva época de oro, no sólo por el impulso nórdico, del que ya hemos hablado aquí en tantas ocasiones, sino por el retorno de los clásicos y por el descubrimiento de nuevos valores. Es posible que el ‘noir’ se haya aupado como un género adecuado para sustentar la novela, a la que tantos han matado a estas alturas. La novela resiste, y la historia corta resiste, y estoy convencido de que el valor del misterio y el suspense tienen que ver con esa resistencia. La construcción de los enigmas está en los fundamentos de la literatura. Aquella creencia de que lo policiaco implicaba más entretenimiento que calidad no parece mantenerse en los tiempos que corren. No porque todo lo detectivesco sea bueno, desde luego. Tampoco porque las versiones cinematográficas o las series televisivas mejoren necesariamente el texto escrito, o, incluso, las versiones más antiguas para la pantalla. Sigo viéndolas, y sigo encontrando genialidades, en comparación con la tendencia a vestir de ‘thriller psicológico’ trepidante casi todo lo que se hace ahora.

De esto ya hemos hablado alguna vez. Pero mi interés aquí es subrayar esta joya clásica que tengo entre mis manos y que he leído al tiempo que preparaba mi encuentro con la escritora viguesa María Oruña, que se producirá esta semana. Ya les contaré. Lo cierto es que Oruña ha vuelto con sus oscuridades y sus misterios, ahora con una novela titulada ‘El bosque de los cuatro vientos’, que publicará en solo unos días Ediciones Destino, y que se desarrolla en tierras galaicas. Pocos sellos editoriales tan adecuados como Destino para seguir de cerca la marcha del ‘noir’.

Ese libro clásico que me ha alegrado el verano es ‘Los misterios de Auguste Dupin, el primer detective’, publicado por Periférica en su estupenda colección roja (Largo recorrido). Hablamos de Edgar Allan Poe, al que todos los autores deben mucho, pero sobre todo los autores de la novela negra y géneros semejantes. Allan Poe es el creador de la novela moderna, el que más influyó en la novela europea, y también, claro, en la norteamericana. Y ello a pesar de su corta vida, de sus muchos problemas y de la mala suerte que en general le acompañó. Cuando hablamos de la literatura actual, Poe siempre aparece entre las sombras.

Auguste Dupin, maravilloso ‘flanneur’ y diletante, fue el primer detective. En él se fundamenta la personalidad de Sherlock Holmes y Poirot, en él nace el razonamiento lógico (novela de razón, llamaba a sus historias Edgar Allan Poe), él es el modelo, en gran medida, de los grandes detectives clásicos que tanto amamos. Así que es conveniente ir a las fuentes (también en la pantalla: hay cientos de versiones fílmicas de Poe, pero merece más). Este volumen de Periférica, que contiene obras maestras como ‘Los asesinatos de la Rue Morgue’, ‘El misterio de Marie Rogêt’ y ‘La carta robada’ me parece el viaje perfecto al gran manantial de la literatura detectivesca. Y, en unos días, hablamos de María Oruña y el vientre de los bosques.