De profesores y alumnos

INTERESANTE y a la vez capital el debate que introdujo EL CORREO GALLEGO sobre la calidad docente en la Universidad. Los resultados pero el propio nervio de la discusión es trasladable a cualquier Universidad española, sea pública, privada o de la iglesia. Superamos las ochenta universidades, solamente en la capital de España ya hay doce Universidades, y cada provincia que se precie tiene su sede o campus.

Hoy como ayer se sigue cuestionando la calidad, pero al mismo tiempo, la innovación docente, pero también la investigación, las publicaciones, las estancias en centros de investigación extranjeros, los proyectos competitivos I+D, los europeos y un largo etcétera. No tenemos premios nobeles en nuestras Universidades pero sí altísimos investigadores. Quizá no sabemos no queremos jugar las ligas mediáticas de otras universidades extranjeras o vivimos precisamente para masteres para alumnos extranjeros. Piensen ustedes solo la procedencia de la inmensa mayoría de los estudiantes de postgrado en Harvard, Yale, Berkeley, Stanford, etc. Y en seguida caemos en la tentación de querer compararnos o en el peor de los casos, denigrarnos y tirarnos piedras contra nosotros mismos. En formación de grado el nivel que hay en España es alto, y en comparación con algunos países europeos que conozco y donde he impartido docencia, muy alto. A nivel de congresos y simposios internacionales no andamos a la zaga. Otra cuestión es si publicamos o no en inglés y en revistas en inglés que por ahí, todavía hay mucha tela que cortar, pero también que doblar interesadamente.

No podemos negar que en algunos estudios y facultades el peso, el inmenso peso docente recae en asociados, y sí, mal pagados. El plan Bolonia trajo muchas cosas, y no todas ellas correctas ni buenas. Pero ¿seguimos teniendo un gran nivel en los alumnos? Quieren estos o están dispuestos a recibir una docencia y una metodología distinta a la clase magistral y donde lo colaborativo, las competencias y destrezas y habilidades exigen otra actitud? Pues dependerá de muchos y de todos a la vez.