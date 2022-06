De romanos e castrexos

DESPOIS de verse todo paralizado pola pandemia da covid-19, Lugo volveu brillar rememorando o seu pasado histórico. O Arde Lucus encheu de luz, de vida e música a urbe romana do 9 ó 12 de xuño, adiantándose este ano ás datas habituais unha semaniña. Vestímonos de romanos e de castrexos e desfrutamos como só sabemos facelo os galegos. Certo que a esta festa se achega cada vez máis xente foránea, pero é nosa, é dos de Lugo.

O sábado rendinme ós luxos das familias patricias e vestín traxe romano, engalanada co dourado característico e a túnica que define a esta estirpe. Puiden volver á escultura do fundador Paulo Fabio Máximo e dende alí darlle a benvida ao Deus LVGH coa fronte alta, presumindo de cidade. Trátase dun dos lugares máis emblemáticos dende que se celebra a festa do Arde Lucus, coma un arco do triunfo de obrigada parada para os visitantes.

Pero o domingo á tarde volvinme castrexa e mergulleime con outra cara no pasado máis ancestral do noso pobo, cuberta de peles que axudaban a combatir as baixas temperaturas que se sentiron no norte, libres da ola de calor que afectou ó resto da Península.

Houbo novidades, claro que si, como en cada nova convocatoria. Desta vez na acabada de inaugurar Praza da Mosqueira unha gran pantalla de realidade virtual facía a simbiose da festa co pasado histórico da cidade. Non faltaron os tradicionais desfiles das tropas, o circo romano, as loitas de gladiadores, as vodas celtas e a visita de personaxes mitolóxicos que nos trasportan a outros contextos. Aplausos!

Van case vinte anos da festa de recreación histórica, por incrible que semelle. E superámonos cada vez. Por algo conta o evento co distintivo de Festa de Interese Turístico Nacional. Dende o Concello din que van polo de Internacional... Mentres seguimos desfrutándoa nós. Paseamos polo Macellum, visitamos os distintos campamentos (Cohors III Lucensium, Mercenarios Galaicos, Lucus Equites, Trebas Galaicas, Guardia Pretoriana, etc.), achegámonos ó Senado ou ó templo das Vestais... metémonos no papel e no 2022 vivimos un Arde Lucus coma os de antes.

Tanto é así que non había unha praza hoteleira libre para eses días. Milleiros de persoas buscaron Lugo como destino para esa fin de semana, improvisando caracterizacións nas tendas habilitadas para a ocasión ou paseando pola urbe sen decantarse por ningún dos bandos, pero gravando na memoria o máis significativo da nosa festa.

Se teño que queixarme de algo é da organización do tan esperado concerto das Tanxugueiras na Praza de Santa María. Sabemos de sobra, pola experiencia do que pasa en San Froilán, que ese emprazamento é insuficiente para acoller a todo o público que quere asistir a un evento así. Hai que buscar alternativas, aínda que queden máis afastadas do centro histórico.

Eu vin a Aida Tarrío, a Sabela e Olaia Maneiro hai un par de meses, e menos mal. Do contrario botaría chispas, téndoas na miña cidade e non poder nin sentilas. Só durante o ensaio cheguei a telas diante, enchéndose xa a praza cando faltaban arredor de dúas horas para a actuación. Mal planificada a ubicación, dende logo.

Vestiron de castrexas e dende o lonxe, sen albiscalas, fomos centos de persoas os que escoitamos os seus temas máis coñecidos, pechando a actuación coa canción Terra, que nos tería que ter representado en Eurovision.