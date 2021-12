Dejemos atrás la orilla oscura

TAL VEZ lo que toque esta noche sea comerse las uvas de la ira. En general, la gente querría tener la sensación de arrojar el año que muere por la borda, como quien se desprende de un pesado fardo. Y, sin embargo, es un año más, vivido malamente, con muchos muertos, sí, con numerosas decepciones, pero uno de los escasos años que vive un ser humano, un año que no se puede borrar de nuestras biografías, un año del que hablaremos a nuestros nietos.

Hoy habrá que hacer limpieza del corazón. Sé que todo es muy televisivo y no hay mucho tiempo para pensar. El fin de año es un espectáculo para las masas que, si no se apiñan en las plazas, vivirán cómo se extinguen doce meses de crueldad ante las pantallas que iluminan los salones. El reloj de la Puerta del Sol, del relojero Losada, creo que poco reconocido para sus méritos, marcará los cuartos inútiles y las campanadas de medianoche, para despachar por fin un tiempo amargo, sin la seguridad de que las cosas vayan a mejorar mañana. La frontera del año es una magia, un invento, un rito tribal con uvas de oro sin pepitas. A los extranjeros del Erasmus les mola lo de las uvas.

El rito televisivo lleva la liturgia de los vestidos, con Cristina Pedroche a la cabeza. En los tiempos que corren, de fatuos hipermoralismos y apropiación de lo que debe ser aceptado y lo que no, la vallecana ha recibido críticas acerbas, pero el Fin de año debe permitir que nos sacudamos un poco, como quien se sacude la caspa, el pensamiento dogmático que tanto terreno ha conquistado en lo que imaginábamos un mundo de mentes abiertas hacia el futuro. En algún momento se jodió el Perú. Hay un retroceso atroz.

No estamos para frivolidades, pero siempre hemos de permitir que entre el humor en nuestras vidas. En este mundo polarizado, dedicado al ataque sistemático del otro, parece que la alegría está mal vista. Que el Fin de año se haya convertido en una liturgia televisiva de tipos maqueados y propagandas varias no es algo nuevo, yo lo recuerdo desde siempre, no creo que sea lo más importante de la noche, pero la gente necesita algo que marque esa frontera, las campanas que tañen y aparentemente nos separan de todo lo anterior, el límite, el umbral, el paso hacia otra vida que esperamos mejor y más brillante, sin tener muchos motivos para ello.

Esa es la magia de la noche. Despojarnos de los jirones que envuelven el año que se muere, el año zombi que porfía por mantenerse en pie, esperar desnudos el amanecer. Una épica necesaria, aunque se parezca más al reino de la imaginación, porque “de toda la memoria sólo vale el don preclaro de evocar los sueños”. Machado sabía que sin los sueños la vida se convierte en un continuo deambular por el territorio cruel de la realidad. Hemos de volver a la alegría, hemos de revertir el autoritarismo de la amargura, el intento de mantenernos hostiles, la sobredosis de información y ruidosa propaganda.

Hemos de elevarnos cuanto antes sobre el maniqueísmo empobrecedor de la política. Esta noche intentaremos lanzar el año por el acantilado, desprendernos de la tristeza como quien se desprende de un cadáver. El tránsito veloz de las campanadas nos llevará al otro lado en una barca que navega en la última copa de champán, pero sabemos que 2022 no es una hoja en blanco, una tabula rasa, como nos dicen, sino un texto al que tendremos que insuflar nuestra grandeza creadora. Dejen toda la ira en esta orilla oscura.