Del amor y otros demonios

POR lo que sea, San Valentín ha resistido, como celebración, en las televisiones y sitios así. Por el lado comercial, supongo, y también por esa manía de emitir programas de citas, amoríos y tentaciones, que cada vez están mejor vistos en la pantalla y peor en la vida real. Puede que el amor sea otra cosa, y puede que no esté bien dedicar un solo día a la ternura, porque para la ternura siempre tiene que haber tiempo. Pero vivimos días enmascarados. El Carnaval casi parece una broma, pues todos vamos ya disfrazados de lo mismo a causa del virus y de la tribulación. La máscara es necesaria, es cierto, pero nos veta la sonrisa, el afecto visible, y los ojos, el último lugar del rostro que aún nos une con el mundo, son siempre un enigma, como lo son los océanos.

No faltan los que creen que el amor se ha vuelto incluso molesto, con tantos dedicados a sembrar la tensión y la discordia allá donde pueden. El modelo del debate absurdo, donde unos mantienen una postura siempre contraria a la de los otros, siquiera para que funcione el camelo mediático, se ha trasladado a redes y a la vida real (que no es la pantalla): entramos con alegría al engaño, hacemos el juego a los que practican ese estúpido parasitismo de la discordia.

El amor y el humor lo tienen difícil en los tiempos que corren, y no sólo por la pandemia. Me lo decía ayer Pepe Colubi, alguien que no es sospechoso de trabajarse la corrección política, con el que mantuve una larga charla a propósito de su nuevo libro, Dispersión, publicado en Espasa. Los jóvenes tendrán que reinventar todo esto, si logran librarse de las ataduras mentales que algunos vienen preparando con esmero.

Preparan un mundo cerrado y rigurosamente vigilado, según sus parámetros, que no pueden ni deben discutirse. Porque siempre, claro está, todo eso es para salvarnos de nosotros mismos. El crecimiento de la intolerancia y el autoritarismo (disfrazado hoy de tantas cosas, justificado incluso) es un hecho. Como regla general, hay que olvidarse de todos los dogmáticos, tanto de los sibilinos como de los exaltados. Son los culpables de que la sociedad esté irritada y cansada.

Muchos celebrarán hoy un amor verdadero, quizás sin ocuparse del lado más cursi de la fecha. En realidad, frente a la exaltación de la frialdad y el desapego que parece presidir nuestra sociedad, algunas televisiones se afanan en mostrar el amor y sus demonios una y otra vez, una pena que lo hagan desde un lado profundamente hortera, que casa muy bien con la simplificación del presente. Librarse de algunas doctrinas estéticas también va a resultar un arduo trabajo.

Anoche, en La Dos, la impagable La noche temática se dedicó a analizar el negocio de la seducción con motivo de San Valentín. No es un tema menor, porque hay cuestiones como el deseo, la necesidad del otro, la importancia de no morir de soledad, que tienen grandes implicaciones, más en una sociedad tecnológica: quizás las más grandes para el ser humano.

Tengo la sensación de que viajamos hacia una sociedad que enfría y censura los afectos, que abomina del deseo porque tal vez ve en él el maravilloso peligro de las emociones. El poder sólo ama lo que controla. Y, sin embargo, hoy, que hay elecciones en Cataluña, descubrimos que la política se ha vuelto más emocional, visceral y ferozmente amante de la seducción a toda costa que nunca.