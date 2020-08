Del “Cuarteto Cosmos” al “Ensemble Bal y Gay”

Cuatro de las actividades del “VII Festival Bal y Gay” que se viene celebrando en distintos lugares de A Mariña, ocupan el comentario actual, tras los ya seguidos y el pendiente del “Cuarteto Quiroga”, en la Basílica de San Martiño de Foz. El “Cuarteto Cosmos”, en colaboración con el flautista Luís Cámara, se anuncia en la Igrexa de San Francisco, en Viveiro-20´30 h.-, grupo formado en 2014 y que pasaron por la docencia de maestros como Reiner Schmidt, Hatto Bayerlee, Jonathan Meissi, A.Brandel, Miguel da Silva. K. Chorzeleski o Anita Mittener. Algunos de ellos que bastante tiene que decir en los fundamentos del “Cuarteto Quiroga”. Recibieron primeros premios de los Concursos “Irene Steels-Wilsing, de la Foundation Competition 2018, en Heidelberg; el BBVA Música de Cámara Montserrat Alavedra, de Terrasa; y con Igor Levit, la Gala del Premio Heidelberg, de 2019. Fueron invitados al Heidelberg Streichquarttetfest; a la Schubertiada de Vilabretrán y a la Quincena de Donosti. Realizan masters en la Hochschule für Musik de Hannover, con el maestro Oliver Wille y se manejan con instrumentos del lutier David Bagué.

Dos obras en atriles: el “Cuarteto, en Si b M. Op. 76 nº 4” (Sunrise), que debe sus nombre a sus primeros compases. El “Allegro con spirito”, lírico y luminoso, culmina con una coda avanzada por cuatro notas de pujanza y arrebato; el Adagio”, en el que se distinguen tres partes que alternan episodios serenos con otros más enervantes; el “Menuetto (Allegro)”, que maneja influencias folklóricas entre modulaciones misteriosas para pasar al “Allegro ma non troppo”, en forma de “lied”. En la segunda parte, de forma libre, el tempo se acelera en dos ocasiones (“più allegro” y luego “presto”, que presume ideas avanzadas. Un final intenso y electrizante. J. Brahms con el ”Quinteto para clarinete y cuerdas, en Si m. Op. 115”, fruto del conocimiento con el virtuoso Richard Mühlfeld y beneficiado por un profundo conocimiento del clarinete. Obra reservada, densa y expresiva. Singular resulta el “Andantino, tras la fluidez del “Adagio”, que se manifiesta atravesado por un insólito preludio. Para Vignal, aunque el quinteto lance una mirada al anochecer de una vida, está no obstante impregnado en su melancolía, por una luz reconfortante. En Viena, este quinteto había sido presentado por el clarinetista Steiner, con el “Cuarteto Rosé”, en enero de 1892, recibiendo una entusiasta acogida.

El miércoles 19, en el Pazo Conde de Fontao, de Foz-20´30 h.-, turno para el pianista Juan Pérez Floristán, que realizará también una masterclas, al día siguiente. Ganó el Primer Premio del Público del Concurso Paloma O´Shea, de Santander, de 2015 y el Primero del Concurso Steinway de Berlín, de ese año. Debutó en festivales y en salas como el Wigmore Hall; la Herkulesaal, de Munich; la Filarmonía de San Petersburgo; el Ruhr Festival o el Festival de Verbier. Abarca su repertorio desde Mozart a Prokofiev, y entre sus grabaciones para “Naxos”, se incluyen la reciente con la “BBC Concert”. Tuvo como maestros a María Floristán (su madre), Ana Guijarro, Galina Eguiazarova o Elgar Nebolsin, su actual mentor, además de recibir consejos de D.Barenboim, Menahem Pressler, Nelson Goerner y Elisabeth Leonskaia. Beethoven con dos obras: la “Sonata en Re M. Op. 28 (Pastoral), que aparenta una serenidad emotiva después de las aventuras de las anteriores del “Op. 27”, un a modo de tregua. En el “Allegro “ inicial, anuncia pasajes de profunda y seca austeridad. Solomon uno de los conocedores de su obra, comentará: Como tantos otros trabajos beethovenianos, que siguen a una etapa dramática, la “Op. 28” celebra la serenidad que deriva de la realización de un difícil esfuerzo creador: y se refugia en un relativo tradicionalismo, en el que Beethoven templa las fuerzas antes de una nueva oleada creativa.”

La “Sonata op. 10, nº 2, en Fa M.”, de Beethoven, ejercicio de compensación con respecto a la precedente del mismo grupo y que se presenta carente de movimiento lento, dejándonos tres tiempos movidos: el intenso “Allegro”, dentro de un buen humor que lo determina; un Allegretto”, si cabe, en forma de minué, sobresaliente por su dinamismo rítmico cautivador, en el camino de otros tiempos que tratará dentro de este estado de ánimo y el “Presto” que se ajusta a la idea de la sonata. Habrá estudiosos que no disimulen la posible vuelta al estilo de las primeras sonatas dedicadas a su apreciado F.J.Haydn. El “Presto”, más que un verdadero fugado, es unapieza “alla antiqua”, recordando composiciones de los chembalistas.

Ginastera con las “Tres danzas argentinas”: “el viejo boyero”; “De la moza donosa” y “Del gaucho matrero”, recibidas con éxito en el Teatro Colón, con la interpretación de su dedicatario el maestro Antonio De Raco, en octubre de 1937, una auténtica confirmación premonitoria para un joven que se acabaría convirtiendo en uno de los músicos señeros de Argentina. Para De Raco, las piezas muestran una auténtica ductilidad gracias a su colorido y al tratamiento. “La danza del “Viejo boyero”, puede ser la más lograda; “De la moza donosa”, se aprecia su agradable línea melódica, evocando un cantar popular; Del gaucho matrero”, vale por su pujanza y sentido rítmico, en una estilización del estilo del “gato” tradicional. Los tres temas tienen una carácter muy definido, difundiendo una sugestión distante de las simplezas folklóricas sin más.

“Hot Chocolates”, el día 22, en el Puerto Chico de Foz- 20´30 h.-, en un entretenimiento a repartir ente vientos y voces, recreando el mítico “Cotton Club” y los derivados del “Swing”, desde Duke Ellington, Fletcher Henderson, Cab Calloway o Bix Beiderbecke. El “Cotton Club”, con las sobras de blanqueo de divisa opacas, fue un tugurio dinamizado por Owney Madden, en la esquina de la calle 142 y la avenida Lenox. Se inauguró en 1923 avalando grandes revistas de Broadway. Será Herman Stark, un reconocido matón, quien a partir de 1927, lo oriente hacia el jazz, además de los números de”girls”, danzas acrobáticas y bailarines de claqué. La música, será asunto de los grandes del “Swing”, los susodichos Ellington, Calloway o Lunceford. Allí se descubrieron voces como las de Lena Horn o Edtih Wilson. Entre habituales disturbios, el “Cotton Club” histórico cerraría el 16 de noviembre de 1936, para reabrir en el otoño del año siguiente, en el emplazamiento del “Urbangui Club”, entre Broadway y la Séptima Av. El “Swing”, guarda un doble sentido: un elemento rítmico, del cual obtiene el jazz aquella tensión que la música europea logra a través de la forma; también este estilo de los “treinta”, en el que consigue los mayores éxitos comerciales.

El “Ensemble Bal y Gay”, clausura en el Auditorio de Ribadeo- 20´30 h.-, una orquesta en la que se concitan músicos de la “ONE”, la “O. del Liceu, de Barcelona”, la “O.de Euskadi”, la O. BBC de Escocia”, la “. Del Festival de Verbier” o la “O. S. de Hamburgo”, para tratar repertorios de distintas épocas. En atriles y en adaptación, la “Obertura de Egmont Op. 84” y la “Sinfonía nº 3, en Mi b M. Op. 55”, de Beethoven. La “Obertura” pertenece a la música escénica sobre el drama de Goethe. E.T. A. Hoffmann, dejará escrito que lejos de buscar el brillo individual en esta obra, quería subordinarse rigurosamente al drama que lo ha inspirado, pese a interpretar el texto según su propia ideología. En efecto “Egmont”, héroe de la libertad, lo había seducido increíblemente. La relación entre compositor y pensador, tras su encuentro en julio de 1812, en la localidad balneario de Teplitz, condicionada por Bettina Brentano, en 10 de febrero de 1811, no tendría continuidad y Beethoven le escribirá un mensaje once años después.

La “Sinfonía nº 3, en Mi b M. op. 55 (Heroica)”, se sitúa más allá del legendario título que la rodea, siendo una obra que hará saltar por los aires los esquemas de la sinfonía clásica, marcando una frontera entre las precedentes y lo que vendrá a continuación. De la época, el prestigioso “Allgemeine Musikalische Zeitung”, despachará la sinfonía por la vía de urgencia: “Este nuevo y atrevido trabajo de Beethoven, contiene grandes y bellas ideas, como podíamos esperarnos del genio de este compositor, que siempre logra infundir una gran fuerza de concepción. Pero la sinfonía ganaría mucho en luminosidad, claridad y unidad si el autor se decidiera a introducir en ella algunos cortes, habida cuenta de que dura más de una hora.”