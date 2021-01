Del Karnyx al Duduk, con Abraham Cupeiro y la “RFG”

Nueva tanda de sorpresas instrumentales con patentes didácticas en tres sesiones que comenzarán mañana a las 11´00 h.-, para proseguir al día siguiente a la misma hora y completar travesía el sábado, 23, a las 18´30 h.-, con el imaginativo y artificioso Abraham Cupeiro, acompañando a la “RFG”, conciertos un punto didácticos y divulgativos para esos mundos sonoros que repiten perspectivas, ya escuchadas con esta formación orquestal o con la Banda Municipal, en otra matinal que preferentemente, convocaba a un público mayoritariamente joven. De aquella cita, mantenemos parte del comentario que nos llevó a destacar las estimulantes apreciaciones dedicadas nuestro personaje, dignas de tener en cuenta. Investigador y músico de artilugios ancestrales, estudió en el “RCSMM”, antes de realizar un master de Música Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona- la presumible madre del cordero en esta irrenunciable caída en esos mundos sin vuelta atrás, cuyo resultado fin de carrera, sería la construcción de una trompeta con técnicas del siglo XVIII-, el gusanillo estaba calando hasta las entrañas. Pasarán los años y el tiempo con viento muy a favor, para que nos hallemos con una experiencia de consumado coleccionista. El refugio de la antigua Cárcere Vella de Sarria, a la que conseguirá transformar en un museo que irá llenando con parte de esos instrumentos que metódicamente aireará convenientemente. Algunos puramente testimoniales, como una gaita con poso histórico, perteneciente al patriarca Faustino Santalices; instrumentos de caña, para dar y tomar, por su enraizamiento universal; gaitas en no menor cantidad y el emblemático Karnyx, que habremos de considerar como santo y seña.

“Pangea: A paisaxe sonora do noso planeta”, cabecera- reclamo que reverdecer memoria, recurriendo al indagador e investigador Alfred Luthar Wegener (1880/1930) a través de sus parámetros teóricos relativos a la deriva continental, partiendo de un imaginable bloque único, y que le servirán como fundamento en sus investigaciones en la fría Groenlandia. Abraham, en lo que deba a distantes ancestros druídicos- algo muestra de ello en sus puestas escénicas-, contribuye al saqueo voluntario de sonidos casi olvidados, para bien del común de los asistentes, resultado en definitiva y al mismo tiempo, un administrador de secretos legados, que ya Plinio refería en su “Historia natural”. El Abraham druida, acabará creando escuela a través de incondicionales que llaman a su puerta, contribuyendo a participar en tan apetecible ágape. Al tiempo, para muestra, el entusiasmo que desde que se presentó armado de semejantes pertrechos, consiguió remover el cotarro, tanto en salas de concierto como en sesiones en espacio abierto.

El Karnyx, instrumento con ciertas reminiscencias bélicas y de civilizaciones claramente lejanas, suscitó la curiosidad de Wladimir Rosinsky, miembro de la “O.S. G.“, quien no pudo resistirse a la tentación de probar recursos, que dejarían como resultado el “Concierto misterio”, en un caracoleo con el acordeonista bielorruso Vadzim Yukhnevich, preparará “Compromiscuo”. La excelente química, se ratificará con nuestra “RFG”, no en vano la “Warner Classics”, registró su “Pangea”, con la “Royal Philharmonic Orquestra”, en un detallado vuelo de rasante por varios continentes y sus peculiaridades. Un registro disponible como garantía de tarjeta de visita. China, representada por el bambú, del que resultan instrumentos como el “xiao” y el hulus” ; Oceania, por “caracolas” y “buguinas”; flautas en sus variantes, procedentes del Suroeste Norteamericano o también la “flauta hopi”; el monseño “, boliviano o el “Koyok”, de la Amazonia y el “kuisi”, colombiano; la “fula”, del África Occidental y el “Shofar” y la “kawala” , de Oriente Próximo; el “duduk”, de Armenia; el dord”, irlandés”; la “gaida”, búlgara o la “bombarda”, de Bretaña; la “uillean pipe”, irlandesa y de nuestras raíces, la “corna”.

Cupeiro recibió preferentes cuidados de la muy prestigiosa “Royal Philharomic Orchestra”, histórica entre las grandes y un capricho de Sir Thomas Beecham, quien la fundó en 1932, y con la que mantuvo afectos y desencuentros permanentemente. Sir Thomas Beecham, nacido en Lancanshire, en 1897, pertenecía a una ilustre familia y en los asuntos musicales, tuvo mucho de autodidacta, ya que no asistió a ningún Conservatorio y entre 1902/4, dirigió una pequeña compañía operística. En 1910, con apoyo familiar, asumirá la dirección del histórico Covent Garden, presentado por primera vez en su país “Los maestros cantores”, “Electra” y “Salomé”, invitando además a los “Ballets Rusos”, de Diaghilev. Será un adalid de la música inglesa, en especial con los oratorios de Haendel, con personales arreglos, capricho de coleccionistas. Estaba dotado de un sentido del humor proverbial, manejándose con una segura intuición, que le traerá frecuentes problemas con los músicos de su apreciada orquesta, un reflejo de una generación de artistas en los que el entusiasmo prevalecerá sobre el rigor. La propia “Royal PHilharmonic Orchestra”, tuvo la habilidad de granjearse el apoyo de importantes mecenas, antes de convertirse en cuerpo autónomo, a consecuencia de la cual, la relación con Sir Thomas Beecham, cambiaría el orden de jerarquías. En años recientes, optó por colaborar en proyectos como la banda sonora de “las zapatillas rojas”, de M.Powell/ E. Pressburger; el divulgativo “Hooked on Classics” o el muy popular “Champions UEFA”, con el St. Martin in the Fields Choir” o el grupo”Pink Floyd”.