¿Delenda est Monarchia?

EN el original firmado por Ortega y Gasset en 1930 no había interrogación sino afirmación. “Hay que destruir la Monarquía” afirmaba aquel pensador siempre alejado de cualquier tentación revolucionaria, harto de los errores de Alfonso XIII. Como muchos otros moderados de entonces era un republicano que no quería serlo, o si se quiere un monárquico desengañado cuya fe no había resistido las torpezas de la Corona. En realidad las dos repúblicas desafortunadas que en España hubo, no llegaron gracias al impulso de tenaces republicanos, sino empujadas por reyes que no supieron conservar el aprecio que el pueblo les regalara. Produjeron un hartazgo que condujo al cambio de régimen. ¿Estamos en ese momento?

Hay dos razones para decir que no, sin que ninguna de ellas garantice la continuidad de la institución en el futuro. Una es de tipo utilitario y la expresó el presidente del Gobierno al decir que no es tiempo para convulsiones que añadan nuevas pandemias. Es una forma indirecta de sugerir que en una situación más sosegada el dilema entre Monarquía y República podría estar sobre la mesa. El tabú que protegía a la Corona tiene grietas y la culpa, una vez más, no es del republicanismo fervoroso de la gente, sino de las andanzas de un rey que había logrado que el juancarlismo fuese una corriente política y social más amplia que el sentimiento monárquico. Pocos monarcas gozaron de su popularidad. Ocurre que esa linea directa que se establece entre Corona y pueblo, impulsa primero a la institución y ahora acentúa la decepción. En suma, para muchos españoles la Monarquía se asocia con la persona de Juan Carlos I, para bien y para mal.

La segunda razón hay que atribuírsela al republicanismo oficial que se empeña en identificar la República con la Segunda República, y dentro de ella con sus fases revolucionarias. El tipo de República que se vende es una República de extrema izquierda más cercana a Venezuela que a Francia o Portugal, lo cual hace que la España moderada vea en la Corona un bien o un mal menor. Todavía no ha surgido en el país un republicanismo como el que defendían en la España de los años 30 conspicuos conservadores como Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República y católico de misa diaria alérgico a cualquier radicalismo. Mientras la idea monárquica, por más que sea asumida con resignación, tenga más capacidad de conciliarse con todas las tendencias que la republicana, la Corona tendrá un punto de apoyo importante.

Lo malo de estas dos razones que explican que el “Delenda est Monarchia” sea prematuro, es que se trata de circunstancias reversibles. Si el deterioro se prolonga tarde o temprano brotará un republicanismo que ya no estará confinado en la izquierda radical. Otros moderados como los que decidieron romper con la Monarquía de Alfonso XIII, soltarán amarras con la institución, que quedará a la deriva o convertida en un organismo zombi. Sería injusto con un Felipe VI intachable al que le han tocado en suerte todas las maldiciones posibles, pero ese peligro está al acecho. La sombra de su padre, allá donde esté, será muy alargada porque “no tendrá trono ni reina, ni nadie que lo comprenda pero seguirá siendo rey”.