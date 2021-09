Democracia degradada

SOLO escuchen. Simplemente. Eso sí, con una buena dosis anímica dentro de la abulia generalizada. Escuchen lo que dice un político incluso en agosto. Algunos ya hacen consejos de ministros desde Génova y su portavoz no disimula la media sonrisa sarcástica. No importa que sea A, o B o J. Escuchen atentamente siquiera medio minuto. No más. No hace falta. Llega para hacerse una composición real de lugar. También del nivel por el que quieren hacernos pasar un tiempo cansino, áspero, grisáceo. Apenas importancia la noticia, si una vacuna, si dos alergias, si los afganos, si Ceuta ... Todo vale en la ruleta del esperpento político. Solamente se buscan réditos a corto plazo, inmediatez. Tiempo de medias verdades y muchas mentiras que solo unos y otros sin recato utilizan como arma.

Falta respeto institucional. No se respetan las instituciones. Ni tampoco se guardan las formas. No interesa. A nadie interesa. Los monotemas no cesan, aunque quizás estos meses solo les superó el miedo hacia el coronavirus, el verano y la juerga. Pero estamos hechos de carne y hueso y esto, por mínimo que sea, es un riesgo que preocupa más que el dedicarle medio minuto a algún político. Éstos al final tienen lo que han labrado, desdén. Activa y pasivamente.

Hace cinco años solo se hablaba de regeneración. Hoy esa palabra no existe. Tampoco parece importar mucho. El discurso no existe, el debate es una quimera y el cortoplacismo como las políticas clientelares siguen aposentadas en los cenáculos del poder, condenando a la sociedad española ya de por sí sumisa. Promesas al campo: menos peonadas y más subsidios. A la postre, más miseria, no lo olviden, el cáncer de las subvenciones hace mucho daño, pero este país lame la mano dadivosa un tiempo. Como una vez escuché aun colega, demasiados yonquis de la subvención arruinan un país sin alma ni espíritu de superación.

Las pasiones más viscerales acompañadas de exabruptos y medias verdades o mentiras según se mire, ganan el pulso. Y lo hacen ante la abulia y la indiferencia de la ciudadanía.