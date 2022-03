Demonios en el jardín

DIJO Josep Borrell, alto representante, que ha hablado con pasión en el foro de Bruselas, y no con monocorde tono administrativo, que “los europeos vivimos en un jardín y el mundo es una jungla”. Eso le dijo ayer a Pablo Suanzes en ‘El Mundo’. Pero lo ha dicho desde su tribuna política, no se ha parapetado en palabras ambiguas, aunque sabe bien que el momento que vivimos tiene ese punto de la cerilla que se acerca al bidón de gasolina.

Es cierto que Europa ha logrado cultivar un jardín, con errores, pero un jardín. Que tenga tantos enemigos da una pista de su relevancia histórica. Tal vez algunos piensan que destruir Europa es destruir la democracia. No faltan quienes tienen ese afán, ya sea por un narcisismo o un egocentrismo tóxico, o porque creen que hay que volver hacia la nación como garante de las esencias identitarias frente a una unión en la que todo se diluye, hasta el poder. Algunos no soportan que su poder se diluya. Yo me conformo con pertenecer al mundo, mi identidad es la tierra que me alimenta y el lecho en donde yago. Lo demás son construcciones humanas, a menudo interesadas.

Pero la ambición de poder es infinita. Conozco gente con un irrefrenable (y a veces ridículo) afán de mandar, así que imaginen en las altas esferas. Tal vez sea un rasgo tribal del ser humano, tal vez sea propio de nuestra construcción social. La búsqueda del líder, la búsqueda del héroe. Soy bastante escéptico ante esas ideas, bastante romantizadas. Hay demasiadas experiencias históricas que nos demuestran cómo a menudo esas ideas de grandeza nacional terminan llevando a la gente (mucho más a los pobres, cómo no) al desastre. Ninguno pidió grandeza, sólo vivir y soñar. Pero...

En entrevista con Leticia Blanco, decía ayer Antony Beevor, especialista en la Segunda Guerra Mundial (cada noche emiten numerosos documentales sobre esta guerra, pero, de pronto, esa guerra ya es antigua), que “la última vez que vimos algo así fue con Hitler en 1938”.

Resulta impactante lo que puede suceder en apenas diez días de conflicto. Los corresponsales nos cuentan que hace apenas unos días la gente paseaba y tomaba cervezas en las calles de Kiev. Es estremecedor cómo el ser humano es capaz de reducir cualquier progreso a cenizas en apenas unas horas. Indudablemente, me apunto a la teoría de la evolución incompleta. Nuestro cerebro sigue albergando un atávico gusto por la tribu, la lucha feroz por el poder y el territorio. Si se dan las circunstancias ese lado oscuro se activa. Y así hay quien cree que existe un valor superior colectivo sobre las vidas de las personas, conducidas a la muerte como corderos llevados al matadero, en favor de esa febril mirada tribal y fanática, en favor de una absurda construcción mitológica.

El jardín de Europa está en peligro, como dice Borrell. Es verdad que Europa tiene enemigos, dentro y fuera, y a la democracia no le faltan detractores, a menudo desde las filas del neopopulismo que se alimenta de la ignorancia y de la propaganda, de los que depende para sobrevivir. Pero este instante amargo va a provocar un fortalecimiento de Europa y de la idea de libertad. El espíritu de Europa, más allá de sus burocracias, no está sólo en la construcción moderna, sino que nace de una antigua pulsión civilizadora, el deseo de reconocer al otro y convivir con él, en lugar de matarlo y quedarse con lo suyo. Se trata de alejarse del mono que, en cuanto puede, se deja ver.