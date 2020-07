HAI uns días tivo lugar a presentación do proxecto do novo centro social que Cáritas vai a poñer marcha en Pontevedra, transformando os espazos interiores do actual edificio situado na Rúa Joaquín Costa. O proxecto amosouse ao persoal voluntario (a maioría mulleres) e os traballadores da entidade, estando pendente dos últimos retoques, algúns dos cales foron suxeridos durante a devandita xuntanza.

Como dixo o arquitecto, Mauro Lomba, con quen colaborou o tamén arquitecto Alberto Escobar, o cascarón do actual edificio se respecta pero a calidade e a variedade dos servizos e os espazos mellorará. Despois do confinamento, este proxecto é unha gran nova para todos os pontevedreses en xeral e as persoas sen fogar en particular, quen estes últimos meses sufriron o dobre.

Agora o Centro de día e a unidade de traballo social están no centro da Boa Vila, e o albergue nas aforas en Monteporreiro. A primeira vantaxe do cambio é que, aproveitando a amplitude do inmoble de Joaquín Costa, todos os servizos estarán a man. Acabarán, por tanto, as camiñadas a Monteporreiro, moitas veces de noite, con frío e con choiva.

A segunda é que contará con servizos polivalentes. Ademais será accesible (con ascensor para subir ás súas dúas plantas) e as ventás do edificio que dan a rúa converteranse en portas para que se vexa

–dixo Mauro– que “dentro pasa algo”. Tamén se construirá un pórche no que calquera veciño poderá deterse para falar ou protexerse da chuvia, o cal permitirá unha maior integración do complexo no barrio.

Como dixo Anuncio Mouriño, hai que arriscar. O cambio é importante porque o actual albergue ten 175 metros útiles e o edificio de Joaquín Costa acondicionado

–que, dende que Proxecto Home pasou a Vigo, ten moito espazo infrautilizado– terá mil metros útiles e disporá de múltiples servizos. Ademais o xardín, que tamén se acondicionará, ten 500 metros.

No novo complexo manterase a unidade de traballo social, ampliarase o Centro de día (co servizo de café quente, libros, TV, xogos...), readaptarase o espazo para reactivar o Proxecto Home, e ubicarase un albergue con 20 prazas para homes e 6 para mulleres nunha zona separada (antes non había prazas específicas para elas). Ademais crearanse espazos comúns e aulas para talleres, e abriranse vivendas tuteladas individuais e para familias. Outra novidade serán os aseos con ducha e a posibilidade de lavar a roupa para quen non pernoitan.

A operación subirá a ao redor de 1.000.000 de euros e para que saia adiante colaborarán a Xunta, o concello, diversas empresas –como Ence– e a cidadanía. Pontevédrate.