Derecho a morir

TODA muerte termina por llegar. Se presenta en nuestros hogares, presiona el timbre y espera hasta ser recibida. Inevitablemente abrimos la puerta, entonces podemos observarla. A veces esa cita dura segundos, otras una auténtica eternidad: “no lleva un ramo rosado, tampoco una caja chocolateada, pero trae consigo una enfermedad incurable”. Allí permanece con mucha paciencia, sentada bajo el porche, ahora frío, contemplando cómo evoluciona aquel fatídico destino que acaba de entregar.

Durante este tiempo, sufrido e inmerecido, pueden pasar meses, años, lustros, décadas o más. Algunos bailan con la suerte, optimistas, mientras esperan una cura fortuita que apague ese temporizador. En otros, dicha degeneración (transformada en puñal) se clava profundamente. Cada persona es distinta. Cada dolencia diferente.

Partiendo de esa base, cualquier situación, independientemente de sus particularidades, hace necesaria y obligatoria la atención especializada, destinada a calmar o aliviar ese estado, pues el tormento puede irse, aunque no sea siempre así. Pero si algo debiera entenderse es que, al no ofrecer cuidado paliativo, la poca calidad de vida que podrían conservar muchos pacientes se esfuma. ¿Qué les quedará entonces?

En este contexto, según evidencia la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, fallecen 80.000 enfermos en nuestro país sin esta asistencia cada año. “No existiría nunca el libre derecho a decidir, ni se dignificará el proceso de morir, mientras las personas que sufren al final de su vida no tengan sobre la mesa todas las opciones posibles”, remarcan en un manifiesto que hicieron público, destacando que dichos servicios son “un derecho, pero no una realidad en nuestro país para todos los ciudadanos que los necesitan”.

Conforme apuntan los paliativistas, seis de cada 10 las personas no reciben este tipo de apo-

yo actualmente a nivel estatal. Todo ello, mientras se aprobó

in extremis la Ley de la Eutanasia, el pasado 17 de diciembre, con 198 votos en el Congreso de los Diputados: amplia mayoría que representa el 56,57 % de la Cámara Baja.

Y no, no se equivoquen, sin duda alguna la eutanasia se configura como un avance necesario que podría suponer un progreso e histórico en España, pero que ha nacido en un escenario inmaduro, desigual, contraproducente... Y es que, se está abriendo la posibilidad de morir a gente que no se le ha dado la opción de aliviar su dolor. ¿Cómo es posible?

Nadie puede elegir cuando las únicas vías son sufrir o desistir, mucho menos todavía cuando este malestar se establece como condicionante en esta “decisión”. El cuidado debe postularse como alternativa, siempre presente, que transforme “dosis letales” en “voluntades legítimas”, siendo este el panorama adecuado que garantice la libertad total del individuo, quien (decida tratarse o prefiera terminar con su agonía) estará completamente en su derecho.