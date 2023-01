(Des)montando a Harry

COMO ayer mismo se dijo, sólo otro Harry, Harry Potter, ha logrado un éxito de ventas como el de Harry de Windsor. No sé si se han formado colas de madrugada en Waterstones, como sucedía con el niño mago, pero no lo descarten. Potter era, eso sí, un personaje de ficción. Harry, el duque de Sussex, es un personaje real, y al menos lo es en un doble sentido. Y eso arrastra mucho más morbo, dónde va a parar, que las andanzas del pequeño genio de Hogwarts.

La biografía (más que autobiografía) del duque se vendió en Madrid unos días antes, al parecer por error. No hay mal que por bien no venga, habrán dicho algunos: así se calentaron los motores del morbo. Pero, en verdad, no era necesario. Estos libros no necesitan presentación, como sus autores. Haya más de Harry o del afamado periodista y autor de biografías, incluyendo la propia, el Pulitzer J. R. Moehringer, en estas páginas, lo cierto es que se trata de esos libros que se venden solos, aunque un poco de pimienta, claro, nunca les viene mal. Esta es una biografía autorizada (por Harry, evidentemente, pues se trata del coautor, signifique eso lo que signifique), pero a buen seguro desautorizada por casi toda su familia. Justo ahí reside su atractivo.

No es nuevo el gusto por el cotilleo, y mucho más si es real. Incluso si parece real. Harry da su versión, a través de lo que en inglés se llama escritor fantasma, que siempre es más correcto políticamente, pero quizás no tan fantasma, aunque no firme en portada. Dicen que es especialista es historias de crecimiento y en problemas familiares, uno de los grandes temas de la literatura universal. Una familia, como dice el periodista Pedro Simón (Los ingratos, Los incomprendidos) siempre da para una buena historia. Cualquier familia encierra una novela, viene a decir, otra cosa es que alguien la escriba. El príncipe Harry, por supuesto, sí tiene quien le escriba. Alguien que ya habló de su propia y compleja biografía y que también firmó (sin firmar) la de André Agassi. Que lo de Harry de Sussex sea un partido de tenis con su familia tiene también sentido. Ahora bien, conociendo a los Windsor (es un decir, claro), este libro del príncipe Harry puede ser un buen revés, sobre todo para el inminente Carlos III. Pero no creo que sea un match point, que diría Woody.

Lo que hace Harry, al parecer, en estas confesiones personales o en este ajuste de cuentas, lo que el libro venga siendo, no me parece tan distinto de lo que ofrece la grandiosa The Crown, cuya nueva temporada devoro sin ápice de morbo (casi todo fue publicado por la prensa en su día) sino con emoción artística (a pesar de unos parecidos no muy razonables). Los Windsor, y la serie lo refleja bien, se han desayunado a menudo con sapos en la prensa. Lo de Harry es un buen sapo, que ya asomaba en sus numerosas entrevistas televisivas, un sapo familiar, sí, pero ya saben que en los cuentos de hadas alguien termina besándolo y sale un príncipe. Bueno, eso es en los cuentos de hadas.

Vendrán ahora análisis prolijos de la biografía que monta o desmonta a Harry. Comentarios que se podrían abreviar así: “¡Huy, lo que ha dicho!”. Peter Morgan, el guionista detrás de The Crown, recibió la Orden del Imperio Británico... antes de estrenar la serie. Me pregunto si este libro (Spare, El repuesto, en su versión inglesa) dará también para futuras ficciones reales. Valga la paradoja. Pero, al menos en ventas, la magia de Harry está asegurada.