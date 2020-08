PENSARÁN que varias semanas de confinamiento y otras cuantas semanas de desescalada progresiva, hasta caer en eso que ridículamente llaman ‘la nueva normalidad’, nos tendría que haber preparado para lo que viene, sea lo que sea. Pensarán que estamos entrenados. Que tenemos ya muy ensayado el tema. Dominamos el encierro al que nos llevó el virus, y que nos destrozó físicamente porque era difícil hacer ejercicio, pero mucho más nos destrozó mentalmente. Es cierto, ahí anduvimos, resistiendo, con canción y todo, abarrotando balcones, prometiéndonos que saldríamos de la crisis y volveríamos a las calles y a abrazarnos. No volvimos a abrazarnos, eso no, pero sí a las calles. Fue la máxima conquista, breve y deseada, porque rápido volvió la mascarilla, optativa primero, aconsejable luego, obligatoria al poco, y de ahí hasta hoy hemos iniciado un camino de regreso a las limitaciones, porque el virus no se retira, resiste también, impertérrito, esperando el otoño.

Si es verdad que con septiembre empieza todo, este año no podemos decir que no estemos entrenados. Lo estamos, pero a pesar de la abundancia de normas, de consejos, también de prohibiciones, lo que predomina es el desconcierto. Primero fue la perplejidad, y ahora es el desconcierto. Seguramente nos cuesta imaginarnos tan frágiles, aunque poéticamente lo dijéramos. ¡El frágil ser humano! Ante la inmensidad del mundo, creímos tener la sartén por el mango: una carrera enloquecida por ser más y tener más. Hoy, tras la primera experiencia del confinamiento y el retorno temeroso a la realidad de septiembre, donde los problemas crecen, sabemos que éramos frágiles de verdad, que no era una expresión poética. Y sabemos que los desfavorecidos habituales son también los más desfavorecidos en esta crisis.

A las puertas de septiembre, la experiencia del encierro de la primavera y la desescalada nos provoca aún más miedo. Lo conocido es precisamente lo que nos aterra. Por no hablar de lo desconocido. La perplejidad primera es ahora el desconcierto, porque, con los datos en la mano, se cumplen los malos vaticinios, cuando durante algún tiempo soñamos que agosto sería un paréntesis, una estación de espera, una burbuja temporal, y que regresaríamos a casa casi dispuestos a iniciar una vida normal de verdad, o casi. No va a pasar, ya lo sabemos.

Y lo que inunda los informativos y las tertulias (Messi aparte) es otra vez ese lenguaje denso que nunca nos han dejado del todo. Regresamos a la realidad y ahí están las cifras, los números, los porcentajes, y las elucubraciones sobre esto y aquello, y las normas de aquí y de allí, y lo que se cree y no se cree. De nuevo una granizada cae sobre nosotros, en el regreso otoñal, y se une a las dudas y a la ausencia de certezas, casi de cualquier certeza, y a ese dolor que es el dolor de la espera permanente, casi interminable. Porque nada puede imponerse a esta sensación de que la fragilidad ha venido para quedarse. De que no era una definición poética del alma humana. Volvemos sin haber recuperado el resuello, otra vez abrazados a la incertidumbre, y con un desconcierto impropio de nuestras vidas adultas. Un desconcierto que parece una broma de mal gusto. Y nos parece que la confusión es ya una forma de vida.