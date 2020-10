Desescalada de Yolanda Díaz

LA ministra de Trabajo se está revelando como un valor en alza. Yolanda Díaz, que en su día jugó un papel protagonista en Galicia por su oposición a Nuñez Feijóo, ha iniciado su particular desescalada que la va a conducir a integrarse pronto en las filas del Partido Socialista. La ferrolana posee dotes y atractivos para quizá llegar a convertirse en la alternativa progresista a la Xunta de Galicia.

Una tarea tan compleja y llamada inexorablemente a la búsqueda de consensos como es la gestión de los ERTE, está siendo ejecutada con eficacia por el equipo que dirige Díaz. Y esto es lo que necesitan percibir los ciudadanos en este tiempo manchado por la maldita pandemia: soluciones y acuerdos.

Pero falta aún surcar toda la travesía por la procelosa legislatura que acaba de iniciar su singladura en el Parlamento de Galicia. No deja de representar un alivio y una esperanza para todos que el futuro de Galicia pueda quedar en las manos de dos competentes mujeres. Ana Pontón, que es un valor cada día más consolidado en la política gallega, podría encontrar una rival o una aliada en Yolanda Díaz.

Y, la actual ministra ajustar cada vez más el punto de mira en la construcción de una alternativa de progreso al Gobierno de Alberto Nuñez Feijóo que en público y en privado envía recados de que esta será su última parada política en la tierra que le vio nacer.

Sin embargo, queridos lectores, como no hay dedicación más destinada al fracaso que la de profeta, ahora me limito a dejar constancia en esta columna de lo que no es más que un rumor fundamentado en las evidencias de la desescalada que ha emprendido Yolanda Díaz.