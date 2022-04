DESPOIS do fechamento patronal e co remate de tais accións, quédanos a avaliación de danos. Neste caso, danos acumulativos a outras circunstancias económico-políticas que en forma de tormenta perfeita deron conta do mes máis cru no que levamos de século. Os danos producidos polo fechamento patronal de transportistas puideron ser evitados.

Esta circunstancia fai menos levadeiro para os afectados directos, e para os restantes cidadáns indirectamente atinxidos, soportar as consecuencias económicas certas que trouxo consigo a falta de abastecemento de subministros básicos, o encarecemento real ou especulativo dos alimentos, e finalmente a constatación dunha turbulencia grave na vida económica dos traballadores, pequenos autonómos e, en xeral, daqueles non pertencentes ao segmento rico ou enriquecido da sociedade. Puideron ser evitados con acción proposital do goberno central, e non se chegarían a producir.

A solución final adoptada sen cálculo estimado de danos carga sobre as costas de partidas orzamentarias públicas a solución parcial da desfeita permitida. É dicer, como noutras ocasións, socializamos os danos e pagamos entre todos. Obviamos, por necesidade de razoamento, as outras preocupacións que se apropriaron dos tempos de goberno dos responsábeis do Estado.

No ‘caso’ transporte e da lea impresionante montada por uns supostos “ninguén” só se tería precisado de algo como: atender reivindicacións, pórlles remedio ou paliativo e impedir a carencia de traslado de mercadorías esenciais, mesmo cubrindo con outras modalidades a necesidade de subministros e/ou a psicose creada. O mínimo esperábel dun goberno é que goberne, non que cualifique, que se faga o distraído, que lle reste importancia, que espere a que apodreza sen medir as consecuencias e os efeitos a terceiros, ou desprazar a responsabilidade cara outros actores sen papel nesa obra.

Hai actividades do sector denominado servizos que ocupan un papel central nas cadeas actuais de produción. Como consecuencia da deslocalización, da globalización, do rol do comercio mundial e así mesmo das lonxíncuas cadeas da loxística da distribución, a situación dun produto de alimentación dos de primeira necesidade no mercado final de consumo, requere do concurso de transporte en tal número de actos que hai só dúas décadas sería inimaxinábel.

As proclamas, consignas e desexos dun consumo de combustíbeis fóseis en control conxelado ou en diminución, non son -no presente- máis que quimeras. A sostenibilidade medioambiental é debedora duns procesos de produción técnicos e organizativos que se desenvolven no espazo mundial único. Nese espazo económico único a economía española é fortemente vulnerábel ao máis mínimo movemento de oscilación non esperada. Os problemas de base estrutural fan aflorar, con maior turbación a cada paso, o devir diario da vida económica.

Na epidemia ficou en evidencia a debilidade estrutural dunha economía dependente do turismo e sen capacidade de reaxir con industria propria; nesta etapa patentizouse a dependencia do abastecemento exterior desde o primeiro elo da cadea de produción (desde graos até envases) até a distribución final a centos ou miles de quilómetros de distancia, mais os problemas non se arranxan con paliativos. A solución de pagar a custa do erario é crer que a débeda pública é como o saco dos reis magos. Mais iso xa sabemos que é unha ilusión fabulosa.