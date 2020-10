EN tiempos de crisis más Estado. En tiempos de bonanza, menos Estado, hete aquí la cuestión, el falso dilema entre unos y otros, tirios y troyanos de un estado invasivo sobre las esferas privadas del ciudadano o un estado social y redistributivo de la riqueza y placador de las desigualdades. No saldremos nunca de esa elipsis, ni progresistas ni conservadores, ni liberales ni populistas demagogos, pero cuando las cosas vienen mal dadas todos recurren a “papá Estado” como si éste ahora sí, tuviera la obligación de solucionar todos y cada uno de los problemas. Nos molestará el papel de intervención. Recordemos que nuestro texto constitucional optó por un modelo de economía de mercado, pero dejó abierta también la intervención estatal con lo que ello conlleva, a la postre de planificación. Somos deudos de lo público, pero en lo que nos interesa y para lo que nos interesa.

No hay sector económico y profesional ahora mismo, tampoco ciudadano que no pida, que no reclame, que no exija al estado o a las administraciones públicas ayudas, incentivo, deducciones, condonaciones de impuestos, moratorias, subvenciones, inyección de liquidez, rentas, etc. Este segundo estado de alarma decretado el pasado 25 de octubre, incierto como el anterior, pone ya encima de la mesa la crisis total de muchos sectores económicos. Somos país donde todo se vuelva hacia el sector turismo y la construcción, pero pinchamos profundamente en otros.

A sensu contrario no faltan voces que critican sin embargo el uso excesivo e intervencionista al socaire del estado de alarma y el confinamiento del papel del estado y la merma de derechos y libertades individuales. Más Estado ¿significa más control de los ciudadanos y de las empresas y sus actividades? ¿Acaso no vivimos en una sociedad vigilada y un estado vigilante desde hace más de una década? Recomendable el libro de Javier Roiz, amigo y compañero académico, una de las mentes más lúcidas de la politología y la retórica en nuestro país y en la Complutense que lleva un título semejante al anterior interrogante. Sí, sociedad vigilada. Pero ¿por quién y por qué? Curiosamente los países que más han vigilado a sus ciudadanos a través de móviles, apps, gps, etc., y cámaras en las calles.

Es claro que no podemos salir de la crisis económica en la que ya estamos sin el pulso y el apoyo firme y decidido del Estado. No olvidemos que también participa en la economía y que hay motores públicos o de actividad pública en aras de ese interés general y público a través de entes, organismos, sociedades públicas, etc. Y es igualmente claro que sin la ayuda e intervención del Estado, sin su paraguas, recursos y presupuestos así como capacidad de endeudamiento, todo sería más difícil.

Este país escarnece, calla cuando quiere, pero también es capaz de beber la pócima de una crítica aviesa y despiadada donde no se otorga el beneficio de la duda. La salida de esta crisis solo puede ser con el empuje inicial del papel del Estado. Nos equivocamos si despreciamos esto.