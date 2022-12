Devaluación del Poder Legislativo

Los españoles asistimos el jueves a un espectáculo dantesco. Vergonzoso y preocupante. La separación de poderes quedó en el limbo. Los cruces de golpe de Estado iban de una bancada a otra. Se dijeron muchas y variadas tonterías (“Sería la intromisión del poder judicial con algunos miembros caducados en el poder legislativo”, “No hay una autoridad por encima de la soberanía popular”; “El Tribunal Constitucional ha amenazado con cruzar una línea roja que nunca se había cruzado”; “Un Tribunal caducado no nos puede decir a los legisladores que es lo que tenemos que legislar, que es lo que tenemos que decir”; “El Gobierno de las togas” ...) Trataré de explicarme.

La democracia consagra el difícil equilibrio de la separación de poderes en el que existen distintos contrapesos. El ejercicio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial está sometido, además, a una conjunción de requisitos de fondo y forma. La democracia no es solo fondo, sino también formas.

Este Gobierno ha despreciado al Poder Legislativo. Lo hizo al declarar los estados de alarma o el cierre del Parlamento mediante Real Decreto, declarados inconstitucionales no por el fondo, sino por la forma.

Ha hecho gala como ningún otro Gobierno de legislar a través de Real Decreto ley, prescindiendo de las Cortes Generales, que es el órgano en el que descansa el poder legislativo. La doctrina constitucional establece la limitación del uso del Real Decreto Ley a sus auténticos requisitos: urgencia del caso y para la regulación de cuestiones que no afecten a derechos fundamentales.

En el Pleno extraordinario del Congreso del pasado jueves se debatía una reforma de la Ley orgánica del Código penal (dejemos de lado su procedencia legal al tratarse de una reforma ad hoc calificada por muchos penalistas como derecho penal de autor).

Es doctrina constitucional que en la modificación de una Ley orgánica no puedan incluirse enmiendas para cambiar el texto de otra ley orgánica. Esta es precisamente la cuestión debatida. En la votación de reforma del Código penal se votaron enmiendas incluidas a última hora para modificar otras leyes orgánicas cuya reforma no se tramitaba: Enmiendas a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y a la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. Lo que vulgarmente se conoce como “A río revuelto ganancia de pescadores”.

Las leyes orgánicas se refieren a materias que demandan una discusión a fondo, un debate riguroso, oyendo la voz de los expertos. Nada de todo ello se ha producido. Las garantías o requisitos exigidos son los Informes preceptivos del Consejo de Estado, del CGPJ, de la Abogacía del Estado... Hasta los Letrados de Cortes denunciaron que se estaban violentando las formas, acudiendo al procedimiento de la proposición de ley y no a la tramitación del proyecto de ley para así evitarlos.

Ha de ser el Tribunal Constitucional quien juzgue si se cumplen las garantías previstas en la ley en orden a la tramitación de las leyes. Se trata de un Tribunal de garantías que ejerce de contrapeso en el difícil y complejo equilibrio de poderes. No forma parte del Poder Judicial. Garantiza que se cumplan los requisitos de fondo y forma establecidos en las propias leyes.

El Poder Legislativo es la expresión de la soberanía popular, ejerce uno de los poderes del Estado, pero no es un poder omnímodo. No es un poder absoluto. También el Poder Legislativo está sometido a la ley, la que puede modificar. Por encima de este poder se situarían los propios derechos fundamentales.

La actuación del Poder Legislativo está sometida al juicio del propio Tribunal Constitucional que puede declarar inconstitucional una norma que emana del Parlamento.

Reitero mi crítica acerca del retraso injustificable en la renovación del CGPJ, aunque ningún partido político ha planteado volver a la situación inicial antes de su politización.

Espero que con lo afirmado puedan aclararse las afirmaciones sin fundamento hechas por nuestros legisladores:

“Sería la intromisión del poder judicial con alg unos miembros caducados en el poder legislativo” Ni el Tribunal Constitucional es parte del Poder Judicial, ni sus miembros están caducados sino en funciones.

“No hay una autoridad por encima de la soberanía popular” La soberanía popular se expresa en el Parlamento, pero por encima está el Tribunal Constitucional, sujeto a la ley, que podrá declarar las normas dictadas por el poder legislativo como inconstitucionales.

“El Tribunal Constitucional ha amenazado con cruzar una línea roja que nunca se había cruzado” Como Tribunal de Garantías tendrá que actuar cuando sea procedente la petición de los que lo hagan conforme a la ley.

“Un Tribunal caducado no nos puede decir a los legisladores que es lo que tenemos que legislar, que es lo que tenemos que decir” El Tribunal Constitucional sí podrá decir a los legisladores si aciertan o no con las leyes que dicten en cuanto a ser o no conformes con la Constitución. El Tribunal no está caducado, sino en todo caso en funciones.

“El Gobierno de las togas” El Tribunal Constitucional ni forma parte del Poder Judicial, ni ejerce el Gobierno.

Me gustaría incidir en un deseo que más de uno compartimos. La distinción entre jueces del Constitucional progresistas y conservadores, que no siempre se refleja en las sentencias que dictan, está haciendo muchísimo daño a la democracia española y a la independencia de las instituciones retrotrayéndonos a las dos Españas, cuyo recuerdo creíamos haber enterrado.