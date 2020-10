diadasbibliotecas

NO ano 97, recordando a destrución da Biblioteca nacional de Saraxevo na Guerra dos Balcáns no ano 92, decidiuse fixar o 24 de outubro como o Día Internacional das bibliotecas. En España, conmemórase grazas á Asociación Española de Amigos do Libro Infantil e Xuvenil co obxectivo de concienciar a sociedade da importancia da lectura e como homenaxe e recoñecemento aos bibliotecarios/as.

Poderíanse tratar distintos aspectos das bibliotecas pero quero destacar tres fitos importantes na súa evolución. O primeiro produciuse no século XIX, no mundo anglosaxón, cando se conseguiu facer realidade a idea de achegar a cultura a toda a sociedade coa creación das bibliotecas públicas. O segundo, no XX co auxe das bibliotecas escolares e coa aparición das dixitais, e o terceiro, actualmente, coa auténtica revolución que se está a producir nas primeiras, pois xa non estamos en espazos onde prima o silencio, con lectores separados, e onde os libros están colocadiños e parecen intocables.

Non. As bibliotecas escolares galegas, modelo para o resto de España, aspiran a ser auténticos motores de innovación dos colexios. Son espazos abertos onde se promove o traballo colaborativo, as novas tecnoloxías, os videoxogos, as artes e a creatividade, a inclusión, a interacción coas familias... Pola súa parte, as públicas convertéronse tamén en espazos inspiradores, espazos de socialización e sen exclusións.

Desde aquí anímovos a que visitedes algunha das da vosa vila ou cidade. No caso de Santiago, hai moitas onde escoller e xoias para descubrir. A de San Francisco, cos seus magníficos incunables e unha Biblia políglota; a da Catedral, cos códices medievais, a Historia Compostelana ou a Crónica de Santa María de Iria; a da Facultade de Xeografía e Historia; a Biblioteca de Galicia do Gaiás, cos 66 incunables de Abanca do século XV, a curiosa e maior colección de libros de reloxos que hai en España e os importantes fondos do patrimonio bibliográfico galego que acubilla; a concorrida e moderna biblioteca Ánxel Casal.

O Arquivo histórico Universitario de Galicia e a Biblioteca Xeral onde se conservan, por exemplo, o Libro de Horas de Fernando I de León e a sorprendente biblioteca América con documentos da independencia de moitos países latinoamericanos; a do CGAC, a do Instituto Padre Sarmiento, as dos centros socioculturais como a José Saramago de Vite, creada grazas á doazón que realizou o Premio Nobel do premio Xelmírez recibido polo escritor en 1999... A que esperas para descubrilas?