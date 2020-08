Días de auga e noites de jazz

neste verán atípico, son moitas as persoas que deciden visitar algunhas das nosas augas máxicas en pozas, fontes, ríos... esas augas que gardan grandes tesouros e que serven de morada, desde tempos inmemoriais, a seres máxicos como as mouras encantadas. Mouras que no noso imaxinario se presentan como mulleres fermosas, de cabelos longos que peitean con peites de ouro e que poñen a proba a fidelidade, a lealdade, a curiosidade do ser humano. Historias que demostran a calidade da nosa tradición oral e a creatividade do noso pobo.

Moito antes de que xurdise o boom de Harry Potter e o seu mundo ou sagas dedicadas a vampiros e a seres escuros, os nosos ancestros desfrutaron coas meigas chuchonas, cos homes lobo, cos sacaúntos, cos trasgos, coas xacias, as sereas e as mouras, cos orcos, coas lumias, cos basiliscos... e con moitos máis seres que compartimos con outros pobos da península e de Europa que cómpre redescubrir e revivir. Para aqueles que queiran iniciarse nesta mitoloxía recomendamos, por exemplo, o fantástico traballo elaborado por Xosé Miranda, R. Cuba e Antonio Reigosa no seu Dicionario de seres mitolóxicos galego publicado no 2006 por Xerais ou a última obra escrita por Afonso Eiré e editada por Hércules de Ediciones titulada A maxia da auga.

DÍAS DE AUGA. Nestes días de auga, convidámosvos a mergullarvos no idílico e refrescante Pozo Bastón, con cachóns, fervenzas e exuberante vexetación, ou na coqueta Poza da Moura, desde onde tamén se poden apreciar unhas vistas impagables da ponte de Rande e da Ría de Vigo.

O Araño –concello de Rianxo– e o río Treito, afluente do río Té, son o marco onde se localiza o Pozo Bastón e as súas tres mouras encantadas. Conta a lenda, que un mozo do Araño foi servir ó rei a África. Alí, achegóuselle un mouro e preguntoulle se coñecía o Pozo Bastón. O mozo contestou que si e o mouro fíxolle un encargo. Descubriulle que tiña no fondo do pozo tres fillas encantadas e pediulle o favor de desencantalas. Se o conseguía, recibiría unha boa recompensa. Entregoulle tres bolos para tiralos ao río e avisouno moito de que os bolos debían tirarse enteiros. Non podía faltarlles nin unha faragulla. O mozo aceptou a encomenda. Volveu á súa terra e á súa casa onde deixou os bolos derriba da mesa. Amuller recibiuno con gran efusividade pero, antes de que o mozo se decatase, cortoulle un anaco ao pan e comeuno.

Ao outro día, o mozo foi ao Pozo Bastón. Tirou un bolo. Saíu unha moza fermosísima. Tirou o segundo. Saíu súa irmá, máis fermosa aínda. Tirou o terceiro. Saíu a terceira moza pero... coxa. Agarrouse ás outras dúas e volveron caer todas ao pozo onde permanecen desde aquela.

En Domaio, ao ladiño de Vigo, temos a Poza da Moura no río Muíños e son moitas as persoas, galegas e de fóra, que se achegan a este lugar para desfrutaren da auga e das vistas pero que descoñecen a triste historia de amor que oculta. Un mouro e a súa filla chegaron a estas terras e a moza acabou namorando dun campesiño que, pola súa vez, ficou engaiolado pola súa beleza. O pai, contrario á relación, prohibiu ditos amores e asasinou ó campesiño. Ela, desesperada, tirouse á poza. E alí segue. Algunhas noites pode verse sentada nas rochas peiteando o seu cabelo e mirando para a ría de Vigo e di a xente do lugar que na noite de San Xoán, se seguen escoitando os laios da fermosa moura. Estas son só dúas das moitas historias e lendas que conservan as nosas augas. Para coñecer máis, botádelle un ollo ao libro Lendas Galegas de tradición oral de X. M. González Reboredo ou visitade a páxina web de Galicia encantada. Unha delicia!

NOITES DE JAZZ. E os días máxicos complétanse con noites non menos máxicas como as que nos ofrece o Concello de Rianxo cada verán co seu ciclo Noites de Jazz. Tres noites de música en vivo e en directo coa presenza de intérpretes, galegos e foráneos, que destacan pola súa calidade e paixón e por un estilo musical que fai vibrar aos asistentes desde o minuto un ata o derradeiro. A Concellería de Cultura busca conseguir situar Rianxo na rota dos festivaisculturais en xeral e na dos festivais jazzísticos en particular e para iso, pese á pandemia, organizou este verán o seu terceiro festival baixo estritas medidas de seguridade. Do 6 ao 8 de agosto, os asistentes puideron gozar do jazz máis cool con Pablo Sanmamed Trío que, con Iago Mourinho ao piano, o propio Pablo como contrabaixo e Bruno Couceiro na batería, ofreceu composicións propias así como outras referentes do jazz, bandas sonoras ou que lembraron outras músicas. Pablo Castaño Quartet sorprendeu e deixou a todos engaiolados coa súa proposta de jazz galego onde se combina o jazz cos nosos ritmos tradicionais. O seu disco A-la-láadío todo. Por último, Swing Machine Orchestra, cos seus doce músicos e cantantes de distintas nacionalidades, puxo a bailar a todos, desde as cadeiras, cos compases do swing dos anos 30. Anotade xa a cita para o próximo verán: Noites de jazz, en Rianxo.