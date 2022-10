Días difíciles en la ‘isla de paz’

POR su propia naturaleza las democracias presentan complejidades de gobierno, dificultades en las coaliciones, y, cómo no, esas tensiones provocadas por los que se incorporan al sistema, aun siendo poco proclives a defenderlo. La grandeza de la democracia reside precisamente en ese aperturismo, tanto que hasta favorece la aparición de críticos con la propia esencia, lo que puede traer más turbulencias, como estamos viendo, pero también permite subrayar aquello que no escribió exactamente Voltaire, aunque se le atribuya: “no estoy de acuerdo con usted, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo”.

Permitir ideas poco democráticas dentro de la democracia, aunque pueda parecer una perversión, no hace otra cosa que subrayar la grandeza de lo que Winston Churchill definió al británico modo (esta vez la cita parece correcta) como el “peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”.

La defensa de la democracia (con sus errores: es un producto humano) debería basarse hoy no tanto en la frase bíblica, “por sus hechos la conoceréis” cuanto por otra un poco diferente: “por sus enemigos la reconoceréis”. La democracia se define hoy no tanto por sí misma, sino por aquello de lo que nos salva. No parece lógico, con el pensamiento racional en la mano, apoyar ninguna teoría política que no defienda la igualdad de todos los seres humanos. Pero cuando las guerras de poder se ponen en marcha, y cuando se detectan estructuras paralelas que subvierten, o lo intentan, el carácter sagrado de la expresión “un hombre, una mujer, un voto”, nos encontramos con fuerzas potencialmente peligrosas para el ciudadano común, incluso en el caso de que se quieran sustituir unas elites por otras (como ha pasado con los populismos contrarios a las llamadas elites intelectuales; finalmente crean otros elitismos basados en la simpleza o la ignorancia, muy reacios a perder el poder, como se ha demostrado en el caso de Trump, quizás el más característico y el más sangrante).

En esta coyuntura bélica que está viviendo Europa (y, por extensión, todo el planeta), las democracias sufren turbulencias profundas. La gran batalla de la geoestrategia va más allá de manifestaciones militares, como sucede en Ucrania, con ser la más terrible de esas manifestaciones. Si la complementariedad entre la UE y la región Euroasiática tuvo un día su oportunidad, parece que ahora nos dirigimos de manera forzada a una gran competición entre ambas. Europa quiere seguir siendo una “isla de paz”, como ha sido definida, pero lo cierto es que la realidad está demostrando que defender esa isla ya no depende sólo de los valores de la libertad, con ser su mayor activo, porque, de pronto, Europa tiene ante sí los retos que implica una guerra en sus fronteras, una guerra que se creía antigua e imposible.

La investigadora Mira Milosevich-Juaristi, del Real Instituto Elcano, considera, con todo, que Rusia no es una amenaza directa para Europa, más allá de lo que está sucediendo, pero sí lo es desde el punto de vista político y estratégico, y la define como una “amenaza existencial”. La progresiva debilidad interna de las democracias, con la sucesión de gobiernos en dificultades, fragmentados, con el auge de algunos líderes que defienden ideas excluyentes, entre otras, coloca a Europa en un momento decisivo. Los retos de la isla de paz se multiplican con el sufrimiento de las democracias.