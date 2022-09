LA CONCENTRACIÓN de poder, ayer, en las calles aledañas a Westminster, en Londres, era de tal nivel que podía sentirse incluso sólo viendo la televisión. El despliegue no podía compararse con nada que haya sucedido hasta ahora, como ya nos imaginábamos, porque esto los británicos lo bordan. Lo llevan en la sangre y en la BBC. Parece que tenían un guion completo para estos diez días de septiembre que han tardado en enterrar a la reina. Un guion milimétrico. Y parece que todo supervisado en su día por la propia difunta, que no dejaba nada al azar. Hasta la música que se iba a interpretar en cada momento: todo estaba ya decidido hace mucho tiempo.

Creas o no creas en estas cosas, nadie puede quedar indiferente ante semejante concentración astral, ante esta acumulación de primeros ministros, jefes de estado, embajadores, príncipes y princesas, reyes y reinas, y también ex. Pocos quedaron fuera, por unas razones o por otras, y, aunque a buen seguro muchos querían ofrecer una despedida a una monarca al parecer tan globalmente aceptada, otros habrán pensando que por nada del mundo querían perderse ese momento, esas fotografías, esa traca final del siglo XX con un espectáculo que me atrevería a considerar prácticamente irrepetible.

Así lo llamó John Carlin, entrevistado en televisión, que se mostró irónico con todo lo que se ofrecía desde las pantallas. Se preguntaba por qué tanta insistencia con la Commonwealth, una etiqueta también nostálgica, nominalmente correcta, pero indudablemente más simbólica que otra cosa. “El imperio terminó hace cincuenta años”, dijo Carlin. Pero no su incomparable puesta en escena, añadiría yo. Nadie puede negar el acabado producto de la performance, la producción excelsa de la BBC, que se diría concebida expresamente para actos así, si no fuera porque ha hecho y sigue haciendo otras muchas cosas geniales. Deberían protegerla, en lugar de amenazar a cada instante con recortar su presupuesto y acabar con su genio.

Tal vez el último regalo de la reina haya sido este gran espectáculo mediático de su propia despedida, esta construcción entre mágica y emocional, aun poderosamente teñida de medievo, que cose un poco las inevitables costuras de la decadencia a la que todos los imperios están abocados. También lo dijo Carlin. Se diría que todo el poder del mundo concentrado allí, en tan breve espacio, en torno a la música sacra y al formidable despliegue ceremonial, donde el luto luchaba a brazo partido con los colores de la realeza, tenía mucho de cierre de temporada, de fin de época, y no sólo para el Reino Unido. Ese lugar en el que simplemente había que estar, aunque sepas que el relato es de otro tiempo.

Ni un solo pero a ese festín del diseño, y eso, en tiempos de pantallas e imágenes, ya es mucho. Desde la coronación de Isabel II, la monarquía inglesa comprendió que ahí estaba gran parte del secreto del éxito futuro. Y ha generado la más grande producción que pueda imaginarse.

Aquí, más en lo doméstico, no hemos dejado de preguntarnos por nuestros reyes y nuestros eméritos, por su posición en la ceremonia, por sus gestos y hasta por sus miradas. La realidad es que en casos así todo se diluye de inmediato. Se les vio brevemente y la BBC los citó en dos o tres ocasiones, algo que no hizo con la mayoría de tan principales asistentes, porque eran demasiados. Y porque el objetivo no era otro que mostrar al mundo que, al menos formalmente, el poder británico sigue en forma. Luego, ya se verá.